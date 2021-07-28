人民网北京7月27日电 （符园园、阿尔达克）7月27日，由中国人民对外友好协会主办的欧洲国家在华青年冬奥行启动仪式暨北京冬奥故事分享会在北京举行。来自17个欧洲国家的在华青年代表以及北京冬奥宣讲团成员等共100余人出席。

启动仪式现场。人民网 阿尔达克摄

中国人民对外友好协会会长林松添在致辞中表示，中国是体育大国、体育强国，并非冬奥强国。但我们仍坚持申办冬奥会，目的就是弘扬奥林匹克精神，为世界体育与和平事业作出中国贡献，也为世界冰雪运动搭建竞技舞台，在开放竞争中推动中国冰雪运动发展，使之成为中国的群众性运动。

林松添说，我们举办“欧洲青年冬奥行”活动，就是希望通过欧洲青年朋友实地参观考察和座谈交流，眼见为实，深度了解北京冬奥会筹备情况和中国普及冰雪运动的成果，进而带动更多欧洲朋友了解北京冬奥会，积极参与北京冬奥会，共同把北京冬奥会办成促进中欧和世界团结协作的体育盛会。

北京冬奥组委副秘书长徐志军表示，北京冬奥会全面落实“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念，与国内外有关方面紧密合作，扎实、有序推进各项筹办工作。目前，总体计划实施顺利，所有竞赛场馆全面完工，赛事组织和赛会服务保障稳步开展。在7月21日于东京召开的国际奥委会第138次全会上，国际奥委会主席巴赫先生充分肯定了北京冬奥会筹办工作。目前，疫情仍在肆虐，北京冬奥会仍然面临巨大挑战，世界比以往任何时候都需要相互尊重、寻求合作。北京冬奥会将继续同国际社会携手挺进，通过为世界贡献一届“简约、安全、精彩”的奥运盛会，鼓舞各国人民战胜疫情，提振恢复发展的信心，让奥运圣火在黑暗的尽头绽放永远的光芒。

启动仪式现场。人民网 阿尔达克摄

北京冬奥会宣讲团成员。人民网 阿尔达克摄

在会上，7名冬奥会宣讲团成员结合自身经历，分享了自己与冬奥的故事。北京市人民对外友好协会一级巡视员苏本生介绍，北京冬奥宣讲团自2017年成立以来，已组织超过300场主题宣讲。宣讲团成员通过讲述冬奥故事，推广冬奥知识，普及冬奥文化，传递奥运精神，带动更多人关注和参与北京冬奥会。

冬奥行代表团合影。人民网 阿尔达克摄

本次冬奥行活动以“冰雪京张 世界冬奥”为主题，邀请了17个欧洲国家各行各业在华青年和留学生代表50余人参加，通过实地探访首钢园北京冬奥组委总部、延庆赛区和张家口赛区，亲身感受北京冬奥会的筹办特色和亮点，切实体会中国民众对北京冬奥会的期待以及对冰雪运动的热爱。

(责编：张信凤、常红)