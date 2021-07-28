古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯26日证实，古巴驻法国大使馆遭燃烧弹袭击，暂时没有人员受伤报告。罗德里格斯指责美国煽动对古巴暴力活动，要美国为袭击承担责任。

罗德里格斯26日晚在社交媒体推特写道：“我们谴责针对我国驻巴黎使馆的燃烧弹恐怖袭击。”他没有提供更多袭击细节。

古巴外交部国际媒体中心随后证实，袭击发生在午夜前后，袭击者投掷3枚燃烧弹，其中2枚击中大使馆，导致起火。古巴外交人员将火扑灭，法国消防员和警方赶到现场。

古巴部分地区日前发生反政府示威活动，受此影响，过去三周，古巴多处驻外国大使馆遭遇示威活动。罗德里格斯26日说，美国应该为一系列针对古巴的破坏活动负责。他谴责美方鼓动袭击，煽动暴力。

古巴政府先前发布证据，指认从6月中旬起，美国境内一些反古势力在美国政府资助下，通过社交网络蓄意散播“新冠疫情下古巴医疗体系崩溃”的谣言，并以此为借口煽动对古巴发动军事干预。古巴政府指责美国政府直接插手此事，企图破坏古社会稳定。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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