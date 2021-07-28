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感染德尔塔病例占比近半 韩国或启动疫苗加强针接种

2021年07月28日08:25 | 来源：新华网
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韩国27日起在首都圈以外地区启动次高级新冠防疫响应措施，全面收紧防控。随着感染变异病毒德尔塔毒株病例占比接近50%且不断增高，疫情防控难度加大，政府考虑今年秋季开展疫苗加强针接种。

韩国中央防疫对策本部说，德尔塔毒株是首都圈地区近期新冠病例激增的主要原因，同时导致首都圈以外地区出现疫情扩散速度加快迹象。

根据中央防疫对策本部数据，6月第四周，德尔塔毒株所占新增病例数比例仅为3.3%。7月第三周、即18日至24日，这一比例猛增至48%。

韩国保健福祉部官员孙永来警告，本周感染德尔塔毒株病例占比预计超过50%，现行常规防疫措施已无法有效遏制病毒传播，“有必要采取比之前更严格、更迅速的举措”。

鉴于首都圈外地区疫情迅速蔓延，韩国政府决定27日起上调防疫响应措施至第三级。此前，首都圈实施的最高级、即第四级响应措施再次延长。上述措施均将维持至8月8日。

中央防疫对策本部27日通报，韩国24小时内新增新冠确诊病例1365例，连续两天超过1300例。7月初以来，韩国单日新增确诊病例连续20多天超过1000例，一度高达1842例。

国务总理金富谦26日接受媒体采访时警告，如果病毒以现有速度继续传播，到8月下旬，单日新增病例或达2000至3000例。

金富谦同时对政府先后12次延长防疫响应措施致歉。“我很抱歉，多次延长限制措施两周似乎只带来徒劳的希望。但是，我们必须共同忍受困难时期，直到疫情得到控制。”

金富谦说，政府有必要考虑在70%民众完成新冠疫苗接种后为他们施打加强针。“鉴于病毒变种不断变异，政府需在合适时间作出决策。”

韩国新冠疫苗预防接种推进团官员洪正益（音译）当天晚些时候说，政府考虑在10月或11月启动疫苗加强针接种工作。

韩国今年2月启动疫苗接种。大约5200万人口中，现阶段有1751万人已接种至少一剂疫苗，约占总人口的34.1%。其中，691万人完成全部疫苗接种程序。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、崔越)

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