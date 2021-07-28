美国总统约瑟夫·拜登26日在白宫与到访的伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米签署协议，美方承诺年底之前结束驻伊美军在伊作战任务，届时驻伊美军将转而扮演伊方军事顾问角色。

拜登与卡迪米当天在白宫举行首次面对面会晤。拜登说，美军将在伊拉克“继续训练和帮助（伊拉克军队）打击极端组织‘伊斯兰国’，但到年底，我们将不再参与作战任务”。

按路透社说法，上述协议预计影响不大，原因是按照美伊双方今年4月达成的协议，驻伊美军已经开始转变角色并将最终结束作战任务，只是当时没有明确完成这一过渡的具体时间。

美国现阶段在伊拉克驻军大约2500人。拜登没有提及是否打算减少驻伊美军规模。就年底前将有多少美军留驻伊拉克，白宫新闻秘书珍·普萨基并未给出明确回答，仅表示留驻伊拉克美军人数“要看届时需要多少”。

出发访美前，卡迪米接受美联社专访时说：“伊拉克土地上不需要任何外国作战部队。”不过，他说，伊拉克仍需美国在伊保持一定存在，以提供军事训练和情报收集方面的帮助。

伊拉克定于10月举行国民议会选举。美联社解读，拜登政府确定驻伊美军作战任务结束日期有助于为卡迪米选情“加分”。

卡迪米访美期间，双方预计达成一系列非军事协议，涉及能源、疫情应对等。拜登承诺向伊拉克提供50万剂辉瑞新冠疫苗，将在数周内到货。另外，美国将提供520万美元，资助联合国监督伊拉克10月选举的特派团。

在“退伍军人关注美国组织”高级顾问丹·考德威尔看来，驻伊美军依然面临安全风险：“不管美军的部署是否叫作战任务，只要美军还在伊拉克，他们就可能经常遭受攻击。”

考德威尔说，美国在伊拉克保持军事存在对美国国家安全“没有必要”，“只会让更多美国人有丧命风险”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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