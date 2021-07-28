希腊卫生部长瓦西利斯·基基利亚斯26日说，希腊本周启动面向12岁至15岁人群的新冠疫苗接种流程。

基基利亚斯在新闻发布会上说，接种预约定于30日开始。家长可前往市民服务中心、药店或登录相关网站为孩子预约，然后陪孩子到接种点接种。

据路透社报道，这一年龄段人群将接种的疫苗包括美国辉瑞公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗以及美国莫德纳公司生产的疫苗。两种疫苗均属于信使核糖核酸（mRNA）疫苗，需接种两剂。

希腊疫苗接种委员会负责人玛丽亚·塞奥多里杜说，希腊近期儿童和青少年新冠感染病例数量明显增加，这一人群持续感染可能导致新冠病毒出现新变种。塞奥多里杜说，疫苗接种范围扩大至青少年群体将有助于保护低龄人口及其家属，同时为孩子们9月返校做准备。

为鼓励人们接种疫苗，希腊政府已采取多项措施，如奖励现金、向年轻人免费赠送移动流量等，以期到秋季时将接种率提升至70%。数据显示，截至本月26日，希腊53.4%的人口已完成至少一剂疫苗接种，大约46.8%完成全程接种。（王鑫方）【新华社微特稿】

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