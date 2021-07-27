人民网北京7月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：昨天，美国常务副国务卿舍曼结束了访华。请问中方如何评价舍曼此次天津之行？有关会见会谈是否实现了中方预期效果？

赵立坚：舍曼常务副国务卿此次天津之行是继安克雷奇对话后中美间又一次重要外交沟通。尽管舍曼女士只停留了24个小时，但王毅国务委员兼外长与其会见、谢锋副部长与其会谈的时间加起来有6个小时。应当说，双方谈得很深很透，增进了相互了解。

在会见会谈中，中方清晰地表明了对当前中美关系的看法，认为中美关系目前面临严重困难和挑战，下步是走向冲突对抗还是得到改善发展，这是一个巨大的问号。美方需要认真思考和作出正确选择。

中方表明了对美新政府对华政策的态度，指出美国新政府总体上延续了上届政府的错误对华政策，不断挑战中国底线，加大对中国遏制打压。对此，中方坚决反对、坚定应对。

中方指出了美国错误对华政策的根源是美方的对华认知出现了问题，把中国视为“假想敌”，把中国视为最主要对手甚至朝敌手方向推进。正是从这样的认知出发，美方才会渲染炒作“竞争、合作、对抗”三分法、“从实力地位出发”以及所谓“基于规则的国际秩序”，才会采取干涉中国内政、对华污蔑抹黑、损害中方利益的错误言行。中方敦促美方树立客观正确的对华认知，改弦易辙，纠正错误，与中方相向而行，相互尊重，公平竞争，和平共处，回到理性务实的对华政策上来。中方始终认为，一个健康稳定的中美关系不仅符合双方利益，也是国际社会的共同期盼。

美方在此次访问中说要“负责任地管理双边关系”，王毅国务委员兼外长对美方提出有效管控分歧、防止中美关系失控的三点基本要求，也是中方坚守的三条底线。第一，美国不得挑战、诋毁甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。第二，美国不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程。第三，美国不得侵犯中国国家主权，更不得破坏中国领土完整。

美方还提出要为两国关系设立“护栏”，中方强调为中美关系设立行为规范必须由双方商定，必须遵循平等互利原则，必须以维护双方利益为导向，必须对双方都有约束力，而不能是美国单方面给中国设立行为边界。

会见会谈中，中方在新冠病毒溯源、台湾、涉疆、涉港、南海、网络安全等问题上严肃阐明了中方立场，严辞批驳了美方的谬论，明确提出了中方要求。中方还向美方提交了两份清单。我昨天已介绍过了。一份是要求美方纠正其错误对华政策和言行的清单，共16项。另一份是中方关切的重点个案清单，共10项。

双方还就气候变化、伊核、朝鲜半岛、阿富汗、缅甸等一些国际和地区问题交换了意见。这些问题上中美有良好合作，也有广阔合作空间。但中方明确指出，合作应以互信为基础，以互利为前提。美方要为合作展现诚意、创造条件，不能一边损害中方利益，一边希望中方无条件合作。

外交中，有分歧和交锋不足为奇。双方都认为会见会谈是坦率、深入、建设性的，都认为中美保持沟通非常重要，双方需要开展更多开诚布公的对话。

中新社记者：中方如何展望此次访问后的中美关系？

赵立坚：中美关系面临何去何从的抉择。中方的态度非常明确，王毅国务委员兼外长表示，双方应通过对话找到一条不同制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国和平共处乃至互利共赢之道。“解铃还须系铃人”，我们希望美方改弦易辙，选择与中方相向而行，相互尊重，公平竞争，和平共处。一个健康稳定的中美关系对两国是好事，对世界也是福音。

《环球时报》记者：据报道，26日，俄罗斯总理米舒斯京登上南千岛群岛进行视察，提议在该群岛设立特殊关税区，吸引外国投资。此举引发日方抗议。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。这是俄日双边关系问题，应由双方之间妥善解决。同时，中方一贯主张，世界反法西斯战争胜利成果应切实得到尊重和遵守。

总台央视记者：近期，美国益普索民调显示，36%的美国民众认为美国民主处于危机之中，50%认为面临严峻挑战，75%认为当前美政治体制过于分裂、缺乏建设性，71%认为普通民众缺乏发言权。有分析认为，这些民调数据说明，美国民主制度痼疾难除，前景堪忧。发言人有何评论？

赵立坚：这就是他们所谓的“民主”。美国一些政客总是生活在自我吹捧的所谓“民主灯塔”形象中，执迷于打着民主的幌子干涉他国内政，极力对外进行意识形态渗透。事实上，他们应该做的，是好好关心自己国家的民主问题！

除了你提到的益普索民调，6月YouGov民调也显示，只有31%受访者对美国民主制度前景表示乐观，59%民众对美国民主制度运行方式感到不满。另有民调显示，67%民众认为美国民主受到威胁，52%民众认为国家发展方向错误。

中国古语说，“知屋漏者在宇下，知政失者在草野”。民主是全人类共同价值，政治制度好不好，关键在于这一制度能否带来政治稳定、社会进步、民生改善，能否获得人民拥护和支持。

美国自身问题一大堆，根本没有资格带着颐指气使、高人一等的傲慢与偏见，将自己的所谓民主模式强加于他人，更没有资格打着“民主”旗号搞针对特定国家的“小圈子”，恶意贬低甚至“妖魔化”其他国家的社会制度。美方应该做的是，多多关心本国民众的所思所想，反躬自省，正视并解决好自身存在的民主问题。

法新社记者：据报道，秦刚副部长将于今日前往美国担任新任中国驻美大使。发言人能否证实？

赵立坚：感谢你的关心。我们将适时公布有关消息。

韩联社记者：韩朝决定恢复之前中断的南北通讯联络渠道。韩朝首脑近期也多次互致亲笔信。有分析指出，这为重启南北对话奠定了基础。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到，韩朝双方已就重启通讯联络渠道、恢复互信、改善关系等达成共识。作为朝鲜半岛近邻，中方一贯支持韩朝通过对话协商改善关系，推进和解合作。希望此次双方有关共识和举措为改善和发展南北关系发挥积极作用。

印度广播公司记者：印度海员工会称，中方已对载有印度船员的商船实施“非官方禁令”，自3月以来禁止此类船只靠港停泊。发言人能否证实，对此有何回应？

赵立坚：经核实，中方未实施上述所谓“非官方禁令”。印度媒体的有关报道并不属实。

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