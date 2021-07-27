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塔吉克斯坦总统拉赫蒙会见魏凤和

2021年07月27日17:34 | 来源：新华网
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　　新华社杜尚别7月27日电（记者梅常伟　张继业）塔吉克斯坦总统拉赫蒙27日在杜尚别会见到访的国务委员兼国防部长魏凤和。

　　拉赫蒙说，近年来塔中两国政治、经济、人文、安全和军事领域合作务实深入。塔方祝贺中国共产党成立100周年，对中国取得的巨大成就感到由衷高兴，希望继续加强塔中各领域友好合作。塔方衷心感谢中方在军事安全领域对塔的支持援助，愿与中方一道，共同打击“三股势力”，携手应对阿富汗局势新变化。

　　魏凤和说，在习近平主席和总统阁下战略引领下，中塔全面战略伙伴关系高水平发展。中方坚定支持塔方维护自身主权安全的努力，感谢塔方在中国核心利益问题上的大力支持，愿与塔方推进两军各领域务实合作。当前随着阿富汗局势演变，中方愿与塔方加强反恐合作，共同防止恐怖活动跨境蔓延，合力打击恐怖分子，为地区和平稳定作出积极贡献。

　　27日上午，塔国防部长米尔佐为魏凤和举行欢迎仪式，并进行正式会谈，双方就国际和地区形势、两国两军关系、反恐合作等交换意见。26日，米尔佐亲自到机场迎接魏凤和一行。

(责编：牛镛、郝江震)

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