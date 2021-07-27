新华社华盛顿7月26日电（国际观察）转变角色换汤不换药 美军继续“赖”在伊拉克

新华社记者刘品然

美国总统拜登26日下午在白宫与到访的伊拉克总理卡迪米举行会晤。据美国国务院当天公布的美伊联合声明，双方决定两国安全关系将完全过渡为训练、建议、协助和情报共享，到今年12月31日伊拉克境内将不存在承担作战任务的美军。

分析人士指出，不存在承担作战任务的美军并不等于美军完全撤离，双方的决定更多是象征意义，美国不会轻易放弃在伊拉克保持军事存在。

文字游戏

拜登在会晤开始前对媒体表示，美军将继续承担训练、协助伊政府军以及应对极端组织“伊斯兰国”的职责，但驻伊美军今年年底将结束作战任务。

据美国媒体援引美方官员的话报道，双方这一决定只是重新定义驻伊美军的职责，并不会导致驻伊美军人数显著减少。白宫新闻秘书普萨基当天在例行记者会上也对驻伊美军人数的具体变化避而不谈。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊拉克撤军，仅留少量驻军。“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美军随后增兵伊拉克，但其权限仅限于打击“伊斯兰国”以及为伊政府军提供支持与培训。目前，驻伊美军约有2500人。

2020年1月3日，美军在伊拉克首都巴格达发动空袭，炸死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官穆汉迪斯等人。两天后，伊拉克国民议会通过决议，要求结束外国军队在伊拉克的驻扎。

美国和伊拉克在今年4月战略对话的联合声明中已表示，鉴于伊拉克安全部队能力提升，驻伊美军和联军的任务将聚焦于提供培训和咨询，作战部队可以离开伊拉克，但当时双方未明确具体时间表。

美国媒体和分析人士认为，驻伊美军年底结束战斗任务这一决定所带来的实际意义有限。有美方官员表示，一年多来没有任何一名驻伊美军士兵在伊拉克参与战斗任务，他们的日常任务就是为伊政府军提供训练和支持。

伊拉克大学法学教授纳吉布·朱布里指出，所谓驻伊美军将结束作战任务只不过是“文字游戏”。

多重目的

分析人士指出，美军去年初“定点清除”苏莱曼尼后，伊拉克什叶派民兵武装多次袭击该国境内的美国目标，使美国利益遭受威胁。同时，美国还指认伊拉克什叶派民兵武装受到伊朗支持，自然不会容忍伊朗势力在伊拉克坐大。这些都促使美国想方设法在伊拉克维持军事存在。

朱布里说，考虑到伊拉克在军事、能源方面的战略地位，美国真正撤军只会大幅削弱华盛顿在中东地区的影响力，美国政府绝不会将多年来在伊拉克获取的战略利益拱手让人。驻伊美军将不再参与作战任务，而是继续以培训者和军事顾问角色驻扎伊拉克，一方面可以平息伊拉克国内反美压力，另一方面也可维护美国在中东的长远利益和战略布局。

同时，美方此次能与伊方达成协议继续“赖”在伊拉克，也是利用了伊拉克政府当前的两难处境。随着10月议会选举临近，伊拉克政府面临重压，主导议会的什叶派政党和什叶派民兵武装强烈要求美国全面撤军，但伊拉克政府也需要在反恐、经济、重建方面获得美方支持。卡迪米访美前就对美国媒体表示，伊拉克不需要外国作战部队驻扎，但希望驻伊美军能通过训练和安全合作来支持伊政府军。美国布鲁金斯学会高级研究员欧汉龙说，转变驻伊美军角色的决定是一个“巧妙的处理方式”。

但专家们也对美方的目的能否达到表示怀疑。美国前驻伊拉克大使詹姆斯·杰弗里表示，伊拉克什叶派力量从来不会以任务性质来区分美军，他们希望美军全部撤出。（参与记者：张淼）

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