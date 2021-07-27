“汉字缘”2021国际故事大会复赛名单
（排名不分先后）
由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的“汉字缘”2021国际故事大会经过初赛角逐，34名选手脱颖而出，进入复赛。
以下为晋级选手名单（排名不分先后）：
谷下真里
郑惟城 Jeong Yoosung
大卫 YOUSIF AHMED
马弟 HUSSAINI MOHAMMAD MAHDI
李查 Richard Michel Thomas Gordon-Martins
赵丽秋
苏子墨 MMARI KELVIN WILHELM
SANTOSA WONGSO
何文霜 NANG SHWE PWINT
宋多
马逸贤 MAKHMUDOV SHOKHRUKH
金涛煐 KIM DOYOUNG
李瑞晴
Moses Arthur Baidoo
李宏宇 Guillermo Puig
马丽 Fajer Kseibi
小雨 NATH Deborshmi
李科 Khan Waleed
本杰明 Benjamin Eames
大卫 AMANUEL DAWIT AMSALU
巴永丽 Ulia Ba
李智英 LEE JIYOUNG
玛丽 Ekaterina Arykova
文心 Nelly
黄玛利亚 SOTNYK HUANG-MARIIA
查尔斯 PASSY CHARLES RISEPH
CHRISTOPH STAHL
晶晶 哈萨克 DANA DYUSSEMBAYEVA
杨靖 MICHAEL MUBAIWA
苏里 GHASSAN MUTAHAR ABDULJALIL ALI SHUJAA ALDEEN
刘明 BESHARAT MOHAMMAD AREF
艾杰 JACOB STEELE ELLIS
大伟 AKMYRADOV AGAJAN
阿克巴
分享让更多人看到
- 评论
- 关注