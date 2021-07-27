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“汉字缘”2021国际故事大会复赛名单
（排名不分先后）

2021年07月27日15:26 | 来源：人民网-国际频道
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由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的“汉字缘”2021国际故事大会经过初赛角逐，34名选手脱颖而出，进入复赛。

以下为晋级选手名单（排名不分先后）：

谷下真里

郑惟城 Jeong Yoosung

大卫 YOUSIF AHMED

马弟 HUSSAINI MOHAMMAD MAHDI

李查 Richard Michel Thomas Gordon-Martins

赵丽秋

苏子墨 MMARI KELVIN WILHELM

SANTOSA WONGSO

何文霜 NANG SHWE PWINT

宋多

马逸贤 MAKHMUDOV SHOKHRUKH

金涛煐 KIM DOYOUNG

李瑞晴

Moses Arthur Baidoo

李宏宇 Guillermo Puig

马丽 Fajer Kseibi

小雨 NATH Deborshmi

李科 Khan Waleed

本杰明 Benjamin Eames

大卫 AMANUEL DAWIT AMSALU

巴永丽 Ulia Ba

李智英 LEE JIYOUNG

玛丽 Ekaterina Arykova

文心 Nelly

黄玛利亚 SOTNYK HUANG-MARIIA

查尔斯 PASSY CHARLES RISEPH

CHRISTOPH STAHL

晶晶 哈萨克 DANA DYUSSEMBAYEVA

杨靖 MICHAEL MUBAIWA

苏里 GHASSAN MUTAHAR ABDULJALIL ALI SHUJAA ALDEEN

刘明 BESHARAT MOHAMMAD AREF

艾杰 JACOB STEELE ELLIS

大伟 AKMYRADOV AGAJAN

阿克巴 

(责编：杨牧、常红)

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