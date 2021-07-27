新华社北京7月27日电 题：中拉经贸“半年报”透出双边合作活力与潜力

新华社记者李家瑞 黄顺达 陈瑶

进出口数据显示，今年上半年中国和拉美国家的经贸合作交出亮眼“答卷”。多国专家表示，新冠疫情下中拉经贸保持增长，体现出双方合作的蓬勃生机和巨大潜力。中国持续扩大对外开放，贸易结构不断优化，成为中拉双边贸易的稳定器，为稳住全球贸易“大盘”发挥重要作用。

中国海关总署本月公布的数据显示，今年上半年，中国与拉美和加勒比地区进出口总额约2030亿美元，同比增长45.6%。

巴西米纳斯吉拉斯州地区经济委员会主席塔尼亚·特谢拉认为，中国不仅有效推动国内经济发展，也拉动了包括拉美在内的国际市场，在国际贸易中发挥了积极作用。

根据中国海关总署数据，上半年中国和拉美最大经济体巴西的进出口总额同比增长42.8%。巴西-中国研究中心组建者、帕拉纳联邦大学教授达米安·卡斯特罗认为，中国经济上半年表现出色，给巴西外贸带来有利影响。

中国商务部美大司副司长彭涛说，近年来拉美企业积极参加中国国际进口博览会等活动，中拉贸易结构持续优化，贸易融通之路越来越宽广顺畅。

目前，拉美是中国对外投资的第二大目的地和国际产能合作的重要伙伴。根据中国商务部统计，今年1至5月，中国对拉美直接投资达103.8亿美元，同比增长40%。

在不断拓展的中拉各领域合作中，“一带一路”倡议吸引了大批拉美国家，成为中拉合作的重要平台，各方期待进一步加深合作。

智利前驻华大使、美国波士顿大学帕迪全球研究学院教授贺乔治日前撰文表示，中国“一带一路”倡议契合拉丁美洲地区发展需求，正通过基础设施和互联互通建设助力该地区提升竞争力。

哥伦比亚交通部长奥罗斯科日前参加第七届中国-拉美和加勒比国家基础设施合作论坛时，特别提到互联互通项目建设对哥伦比亚创造就业和减贫所起到的重要作用，并表示希望与中国进一步加强基础设施合作，深化各领域交流。

彭涛分析说，拉美和加勒比地区是中国最具增长潜力的承包工程市场，也是“一带一路”国际合作的重要参与方。基础设施建设对推动疫后经济绿色复苏、引领中拉务实合作进一步走深走实具有重要意义。在百年变局叠加世纪疫情的背景下，中拉经贸合作显示出强大的韧性与活力，进入发展快行道。

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