新华社联合国7月26日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯26日呼吁国际社会改造粮食系统，以加速可持续发展。他强调，全球粮食生产效率低下是导致饥饿人数大幅增加、造成三分之一温室气体排放以及80%生物多样性丧失的重要原因。

古特雷斯在给当天开幕的罗马联合国粮食系统峰会预备会议的视频致辞中表示，2020年有多达8.11亿人面临饥饿，比2019年增加1.61亿人。另外，新冠疫情造成的巨大破坏使30亿人无法获得健康的饮食。

古特雷斯说，世界已经“严重偏离”了到2030年实现可持续发展目标的轨道。“贫困、收入不平等、高粮价、气候变化和冲突均为始作俑者，是导致各种灾难的驱动因素。”

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在预备会议上对古特雷斯所表达的关切予以呼应。她敦促国际社会采取行动，并指出解决日益严重的饥饿和营养不良问题是国际社会应当重视并应对的挑战。

穆罕默德强调，新冠疫情使可持续发展的努力“出现倒退”。联合国最新数据显示，自新冠疫情导致全球发生公共卫生危机以来，约有1亿人陷入贫困。

联合国粮食系统峰会定于9月举办。联合国粮食系统峰会预备会议以现场和在线混合形式举行，汇聚了来自100多个国家的代表。

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