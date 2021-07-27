人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

联合国秘书长呼吁国际社会共同解决日益严重的粮食短缺问题

2021年07月27日14:28 | 来源：新华社
小字号

　　新华社联合国7月26日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯26日呼吁国际社会改造粮食系统，以加速可持续发展。他强调，全球粮食生产效率低下是导致饥饿人数大幅增加、造成三分之一温室气体排放以及80%生物多样性丧失的重要原因。

　　古特雷斯在给当天开幕的罗马联合国粮食系统峰会预备会议的视频致辞中表示，2020年有多达8.11亿人面临饥饿，比2019年增加1.61亿人。另外，新冠疫情造成的巨大破坏使30亿人无法获得健康的饮食。

　　古特雷斯说，世界已经“严重偏离”了到2030年实现可持续发展目标的轨道。“贫困、收入不平等、高粮价、气候变化和冲突均为始作俑者，是导致各种灾难的驱动因素。”

　　联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在预备会议上对古特雷斯所表达的关切予以呼应。她敦促国际社会采取行动，并指出解决日益严重的饥饿和营养不良问题是国际社会应当重视并应对的挑战。

　　穆罕默德强调，新冠疫情使可持续发展的努力“出现倒退”。联合国最新数据显示，自新冠疫情导致全球发生公共卫生危机以来，约有1亿人陷入贫困。

　　联合国粮食系统峰会定于9月举办。联合国粮食系统峰会预备会议以现场和在线混合形式举行，汇聚了来自100多个国家的代表。

(责编：燕勐、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部