人民网讯 7月26日，联合国儿童基金会代表“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX计划）与中国科兴公司签署了一项长期协议，以供应针对新型冠状病毒研发的克尔来福（CoronaVac）灭活病毒疫苗。

通过这一协议，联合国儿童基金会将在2021年获得多达2亿剂疫苗，以供应COVAX计划“预先市场承诺机制”的参与国家和地区，以及自筹资金的参与者。

这是联合国儿童基金会签署的第八份新型冠状病毒疫苗供应协议。此前，联合国儿童基金会已宣布与印度血清研究所、辉瑞公司、阿斯利康公司、俄罗斯人类疫苗公司（Human Vaccine）、莫德纳公司、杨森制药公司以及中国国药集团签订了协议。

中国科兴公司的新型冠状病毒疫苗已于今年6月被列入世界卫生组织的紧急使用清单。7月12日，全球疫苗免疫联盟宣布，其已经代表COVAX计划与科兴公司签署了一份预购协议，购买多达5000万剂疫苗，在2021年7月至9月间供应。该协议还包括在2021年第四季度再度购买1.5亿剂疫苗的选择权，如有必要，在2022年上半年再购买1.8亿剂，这使得COVAX计划的参与者有可能获得共计3.8亿剂科兴公司的疫苗。

只要各国为接收疫苗做好了准备，疫苗的交付最早可于8月开始。COVAX计划的分配框架将根据准入情况、各国/地区的准备情况、迄今为止通过COVAX计划采购的疫苗情况以及运营和供应等方面的因素来确定对各参与者的剂量分配。

COVAX计划的目标是在2021年底之前助力结束全球大流行的紧急阶段，帮助所有参与COVAX计划的国家和地区，无论其经济水平如何，都能快速、公平和公正地获取安全有效的疫苗。

(责编：刘叶婷、常红)