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韩朝双方决定恢复此前被中断的南北通信联络线路

2021年07月27日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社快讯：据韩国总统府青瓦台27日消息，韩朝双方决定自首尔时间27日上午10时起，恢复此前被中断的南北通信联络线路。

(责编：燕勐、崔越)

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