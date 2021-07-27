新华社圣保罗7月26日电（记者宫若涵）巴西卫生部26日19时公布的最新数据显示，24小时内巴西新增新冠确诊病例18999例，累计确诊19707662例；新增死亡病例578例，累计死亡550502例；累计治愈18398567例。

近期巴西疫情出现缓慢好转态势。巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，在截至本月26日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例45362例，比两周前的数据上涨了1%；平均每日新增死亡病例1101例，是自今年2月23日以来的最低值，且比两周前的数据下降了15%。

巴西公共卫生政策专家、热图利奥·瓦加斯基金会教授阿德里亚诺·马苏达日前在接受新华社记者采访时说，目前巴西疫情出现了好转态势，主要是因为疫苗接种范围持续扩大，预计今年年底时巴西可以控制住疫情。

巴西州立坎皮纳斯大学免疫学专家亚历山德罗·法里亚斯表示，尽管疫情有所好转，但巴西的新冠病毒检测不足，人们无法准确衡量实际感染人数，尤其是无症状感染者人数，因此有必要对民众进行大规模检测。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，截至26日20时，巴西全国已有96332312人接种了第一剂新冠疫苗，占总人口的45%；有38026271人完成了两剂疫苗的接种，或接种了只需注射一剂的新冠疫苗，这些全面接种者占总人口的18%。

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