新华社华盛顿7月26日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国佛罗里达州迈阿密-戴德县县长卡瓦26日说，经过一个多月的搜寻，该县瑟夫赛德镇住宅楼部分坍塌事故确认发现98名遇难者。

卡瓦在当天的记者会上说，在废墟中找到的第98名也即最后一名遇难者的身份已确认。当地警方将继续清理瓦砾，以“确保所有可识别的人类遗骸都被找到”。

美媒援引当地官员的话说，如果找到未在失踪者名单上的遇难者遗骸，死亡人数仍有可能上升。

据美媒报道，死者中，年龄最大的92岁，最小的仅一岁，共有10名儿童在坍塌事故中失去生命。部分死者来自拉美及其他地区一些国家。

目前，当地政府和联邦专家正在调查坍塌原因，调查或将持续数月。

从现已披露的情况看，事故楼房建于1980年，因佛罗里达州规定楼龄40年的建筑需重新接受安全检测，当地一家工程公司于2018年提交评估报告，指出该楼坍塌区域的地下车库和泳池区域因设计缺陷而出现“重大结构性损坏”，混凝土加速劣化，柱梁和墙壁遍布裂缝。但因混凝土板需要全部拆除和替换，费用高达数百万美元，修缮工作迟迟未能进行。住宅楼管理方辩称，工程公司的报告未明确指出住宅楼有因此坍塌的风险。部分住户则表示，他们没有被告知这份报告的相关内容。

这栋住宅楼于6月24日凌晨发生局部坍塌，全部136套住房中，有55套在坍塌中损毁。因无望找到幸存者，救援人员于7月7日停止搜救，转向重点挖掘遇难者遗体和清理废墟。

事故发生后，佛罗里达州多地展开建筑物安全排查，至少5栋建筑内人员被疏散。

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