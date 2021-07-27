人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国佛州塌楼事故确认发现98名遇难者

2021年07月27日13:19 | 来源：新华社
小字号

　　新华社华盛顿7月26日电（记者徐剑梅　邓仙来）美国佛罗里达州迈阿密-戴德县县长卡瓦26日说，经过一个多月的搜寻，该县瑟夫赛德镇住宅楼部分坍塌事故确认发现98名遇难者。

　　卡瓦在当天的记者会上说，在废墟中找到的第98名也即最后一名遇难者的身份已确认。当地警方将继续清理瓦砾，以“确保所有可识别的人类遗骸都被找到”。

　　美媒援引当地官员的话说，如果找到未在失踪者名单上的遇难者遗骸，死亡人数仍有可能上升。

　　据美媒报道，死者中，年龄最大的92岁，最小的仅一岁，共有10名儿童在坍塌事故中失去生命。部分死者来自拉美及其他地区一些国家。

　　目前，当地政府和联邦专家正在调查坍塌原因，调查或将持续数月。

　　从现已披露的情况看，事故楼房建于1980年，因佛罗里达州规定楼龄40年的建筑需重新接受安全检测，当地一家工程公司于2018年提交评估报告，指出该楼坍塌区域的地下车库和泳池区域因设计缺陷而出现“重大结构性损坏”，混凝土加速劣化，柱梁和墙壁遍布裂缝。但因混凝土板需要全部拆除和替换，费用高达数百万美元，修缮工作迟迟未能进行。住宅楼管理方辩称，工程公司的报告未明确指出住宅楼有因此坍塌的风险。部分住户则表示，他们没有被告知这份报告的相关内容。

　　这栋住宅楼于6月24日凌晨发生局部坍塌，全部136套住房中，有55套在坍塌中损毁。因无望找到幸存者，救援人员于7月7日停止搜救，转向重点挖掘遇难者遗体和清理废墟。

　　事故发生后，佛罗里达州多地展开建筑物安全排查，至少5栋建筑内人员被疏散。

(责编：燕勐、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部