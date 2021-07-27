人民网讯 7月27日，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国社会科学院俄罗斯研究中心、社会科学文献出版社共同主办的《俄罗斯黄皮书：俄罗斯发展报告（2021）》发布会在北京举行。黄皮书指出，2020年中俄关系继续保持良好发展势头，两国领导人积极引领，经贸合作保持平稳，在国际舞台上彼此呼应，新时代中俄全面战略协作伙伴关系继续深入发展。

黄皮书指出，2020年，突如其来的新冠肺炎疫情验证了中俄友好关系与战略协作高水平，抗疫成为两国开展合作的新领域。

俄罗斯及时慰问中国，积极表态支持中国政府抗击疫情的努力。普京总统多次表态支持中国政府采取的抗疫举措，表明俄罗斯同中国开展防疫合作的意愿。俄罗斯外长拉夫罗夫多次与国务委员兼外长王毅通电话，赞扬中国抗疫成效，协调中俄抗疫防疫合作。与一些西方国家媒体怀着意识形态偏见指责中国政府抗疫举措，如“封城”、限制民众出行、实行社区封闭式管理、要求民众出行戴口罩等的态度不同，俄罗斯赞扬中国政府关闭离汉通道的做法，以及阻断新冠肺炎病毒向外扩散的负责任行为和自我牺牲精神，认为中国所采取的抗疫措施是防止新冠肺炎疫情蔓延的有效途径。

俄罗斯及时向中国提供医疗物资援助。2月5日，俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督署副署长斯摩林斯基率领的防疫专家代表团抵达北京，同中方开展防疫交流和联合攻关。俄罗斯防疫专家代表团是首个来华开展疫情防治合作的外国专家团。2月9日，俄罗斯派遣伊尔—76运输机将总重23吨的医疗救援物资运抵武汉。同时，俄罗斯一些地方政府、社会组织和个人向中方捐助医用口罩等医疗防护用品。俄罗斯给予中国的防疫援助，反映了两国睦邻友好、守望相助的深厚情谊。

3月，伴随着俄欧人员往来，新冠肺炎病毒从欧洲其他国家传入莫斯科等地，疫情在俄罗斯逐渐蔓延。中国在防控国内疫情的同时，积极向俄罗斯提供医疗物资等援助，支持俄罗斯抗击疫情。4月2日，中国援助俄罗斯的首批总重25.5吨的抗疫物资运抵莫斯科。4月11日，中国政府派遣的抗疫医疗专家组携医疗援助物资到达莫斯科，与俄方就疫情防控和临床诊疗等问题进行了交流。中国不少地方政府、社会组织和个人向俄方捐献医疗防护用品，中国驻俄罗斯的机构与企业也纷纷向俄对口部门、企业或有关单位捐赠防疫物资。中国积极协助俄罗斯在中国采购和运送医疗防护物资。抗疫合作为中俄关系注入新内涵，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系向前发展。

中俄两国共同反对一些国家将疫情政治化的行径。包括美国在内的一些国家在防控新冠肺炎疫情方面疏忽大意，工作不力，导致疫情快速蔓延。特朗普政府为了消解民众不满，加上他本人出于竞选美国总统等考虑，不是全力投入抗疫防疫，而是将疫情政治化、病毒标签化，企图通过抹黑中国、嫁祸于人的方式，推卸自身责任。对此，中国给予了有理有据的反驳。俄罗斯也公开反对将疫情政治化、污名化。中俄两国在疫情舆论和外交上相互配合，为国际疫情舆论注入了正气清流。

除了在撤离侨民、开展中俄边境口岸防疫合作之外，中国和俄罗斯还共同推动国际社会加强合作，携手抗击疫情。中俄两国共同反对美国削弱世界卫生组织作用，坚定地支持世卫组织等联合国机构在全球抗疫合作中发挥领导作用，呼吁帮助非洲国家抗击疫情。

中国与俄罗斯在开展双边防疫合作、引导涉疫国际舆论和推动国际防疫合作方面的协作，体现了两国长期以来友好互助的传统友谊，充分印证了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平。防疫合作进一步增进了中俄政治互信，在国际疫情常态化的形势下，也为两国发展其他领域的合作创造了必要的条件。

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