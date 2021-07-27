人民网布鲁塞尔7月27日电 （记者郑彬）日前，第四届“中国·济南新动能国际高层次人才创新创业大赛”欧洲比利时赛区决赛成功在线举办。此次赛事由济南市历下区和中国科协—FCPAE欧洲海智创新创业基地具体承办，参赛的119个项目经过激烈角逐，最终来自澳大利亚的“基于智能控制的污染土壤低碳修复技术与工程实施”、来自英国的“轻量化智能制造专利技术的产业化”等20个项目在评比中脱颖而出，获得进军今年9月份在中国济南举行的总决赛资格。

据悉，此次大赛紧扣“创新创业，筑梦泉城”的主题，深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，大力引进海内外高层次人才和团队来济南创新创业，集聚一批济南重点产业发展亟需的原创性、独创性、引领性高科技技术，助力科技创新和产业转型升级。大赛围绕“大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、生物医药与医疗康养、现代农业与生态环保”等四大领域进行项目申报和推荐，最终获奖项目将获得济南市政府及创投基金的创业支持。

中国驻比利时大使馆科技参赞郭晓林在致辞中表示，近年来，中国政府重点围绕支持培育经济新业态、新模式，孕育发展新动能进行了一系列部署。未来中国将进一步强化创新驱动，深化分工合作，促进不同领域融合发展，实现优势互补，打造新动能的共同优势，提升创新力，激发新活力。同时，中国将大力推进开放创新，加强与世界各国的科技交流与合作，实施开放包容、互惠共赢的国际科技合作战略。以科技创新来应对气候变化、卫生健康等人类共同面临的重大问题，通过科技创新更好地服务各国经济社会发展。

欧洲比利时赛区总召集人宋志伟表示，济南海智创新创业大赛欧洲赛区近年来成绩斐然，已有十多个优质项目在济南成功落地。今年各方克服新冠疫情的不利影响，借助欧洲海智创新创业基地开发的项目渠道合伙人的优势，共收集到来自世界27个国家的197个项目，其中89个拥有一个或多个专利。

参赛方及与会嘉宾纷纷表示，科技合作是大势所趋，无法阻挡。中国作为全球最大的新兴发展中国家，在许多方面具有优势。中欧之间在科技领域的合作将产生乘数效应，这对于当前人类面临全球性重大灾难的形势下来说更具必要性。双方应携手合作，共同应对挑战。

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