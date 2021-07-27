人民网堪培拉7月27日电 （记者陈效卫）7月下旬，地处南半球的澳大利亚迎来了一年中最寒冷的时节。与此同时，澳大利亚旅游业也正遭遇近年最“彻骨”的寒冬。澳大利亚旅游局在最近发布的《旅游业价值》报告中指出，受疫情影响，2020年澳旅游业惨淡，国际游客减少760万，境内过夜游客减少4500万，一日游人数减少8400万，总损失达800亿澳元（1澳元约合4.9元人民币），为该国经济恢复和民生改善蒙上了一层厚厚的阴影。

旅游业长期以来一直是澳大利亚经济的主要引擎。2018年至2019年，国际游客在澳消费总计达446亿澳元，旅游从业者超过66.5万，占澳总人口的2.7%。因此，旅游业遭受重创，不仅降低了当地消费规模，也导致了数十万人失业。

澳大利亚自2020年3月在国际上率先“封国”以来，除了期间几个州偶尔允许新西兰游客入境外，整体上边境处于关闭状态。总理莫里森多次强调，为避免疫情蔓延，“封国令”将延长到2022年6月。与此同时，由于国内各州疫情此起彼伏，“封州”和出台相关限制措施也成了“新常态”。爱好旅游的澳大利亚人，不敢也不被允许“出州”游。随着悉尼著名旅游热点邦迪地区新冠病例的激增，新州州长瑞吉克里安6月23日宣布了为期一周的新限制措施，此后又延长到圣诞节。各州为此也收紧了对新州的边界限制措施。维州和昆州更是直接“拉黑”了大悉尼地区，严禁这些地区的居民入境。新西兰也暂停了与新州之间的澳新“旅行泡泡计划”。为此，澳大利亚旅游局负责人哈里森建议加快民众疫苗接种速度，以提高疫苗接种率，进而恢复各地来往，推动旅游业复苏。

但“加快接种速度”又遭遇了“无米之炊”的困境。6月21日，澳大利亚疫苗接种特别行动组组长弗里温坦言，当前澳疫苗供应严重不足。占全国总人口47%的昆州和维州表示，如果联邦政府没有足够的疫苗供应，它们将不得不降低每日接种数量。目前，维州疫苗接种者只占该州总人口的3%。加之很多民众对疫苗信心不足，接种率短期内难以大幅提高。

令澳大利亚旅游业雪上加霜的是，该国最吸引游客的景区大堡礁，在6月中旬被世界遗产委员会宣布“处于危险之中”。据《澳大利亚人报》6月22日报道，联合国教科文组织表示世界遗产委员会“极为关切”地注意到，澳大利亚“在保护珊瑚礁方面的进展不足以达到关键目标，特别是在水质方面”。对大堡礁地位的任何降级，都将威胁到正常年份与这一自然奇迹相关的6.4万个工作岗位和64亿澳元的旅游收入。

当地媒体普遍认为，由于上述多种因素的限制，澳大利亚旅游业的“隆冬”，将是阴云密布、难熬而漫长的。

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