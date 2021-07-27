人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

意大利撒丁岛山火持续多日 当地受损严重

2021年07月27日09:37 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网罗马7月26日电 （记者孔歌）田野、房屋、树木被大火吞噬，家畜被大火烧焦，这一令人感到无比心酸的景象如今发生在了位于意大利西南方的撒丁岛上。

持续多日的意大利撒丁岛奥里斯塔诺省山火仍在燃烧。根据意大利安沙社26日的报道，大火已持续超过60小时，导致超过两万公顷的土地受损，森林植被、耕地、房屋等被毁，并迫使约1500名居民撤离家园。据悉，该场大火波及当地10余个市镇，尚未报告有人员伤亡。

撒丁岛地区政府已批准当地进入紧急状态。当地民防部门表示，当前已出动近60个地面消防单位、七千余名消防员和志愿者参与灭火。应意政府请求，法国和希腊已分别派遣两架森林消防飞机支援意大利。

奥里斯塔诺地区的一棵具有重要考古价值千年橄榄树“Sa Tanca Manna”也在这场山火中被烧毁。撒丁岛大区主席克里斯蒂安·索利纳斯表示：“这场史无前例的山火所带来的损失难以估量，森林被毁、牲畜丧生……它破坏了本地经济赖以生存的自然环境。

专家分析，受西北向强风影响，火势或继续蔓延，这场山火很可能是该地区历史上造成损失最为严重的一次山火。意大利农牧协会表示，重建森林和牧场至少需要十五年时间。撒丁岛地方政府已请求意中央政府尽快拨款用于补偿损失和灾后重建。有消息称，此次山火或由当地的一场车祸起火和强风天气有关，火灾原因仍在调查之中。

(责编：刘叶婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部