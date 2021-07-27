人民网罗马7月26日电 （记者孔歌）田野、房屋、树木被大火吞噬，家畜被大火烧焦，这一令人感到无比心酸的景象如今发生在了位于意大利西南方的撒丁岛上。

持续多日的意大利撒丁岛奥里斯塔诺省山火仍在燃烧。根据意大利安沙社26日的报道，大火已持续超过60小时，导致超过两万公顷的土地受损，森林植被、耕地、房屋等被毁，并迫使约1500名居民撤离家园。据悉，该场大火波及当地10余个市镇，尚未报告有人员伤亡。

撒丁岛地区政府已批准当地进入紧急状态。当地民防部门表示，当前已出动近60个地面消防单位、七千余名消防员和志愿者参与灭火。应意政府请求，法国和希腊已分别派遣两架森林消防飞机支援意大利。

奥里斯塔诺地区的一棵具有重要考古价值千年橄榄树“Sa Tanca Manna”也在这场山火中被烧毁。撒丁岛大区主席克里斯蒂安·索利纳斯表示：“这场史无前例的山火所带来的损失难以估量，森林被毁、牲畜丧生……它破坏了本地经济赖以生存的自然环境。”

专家分析，受西北向强风影响，火势或继续蔓延，这场山火很可能是该地区历史上造成损失最为严重的一次山火。意大利农牧协会表示，重建森林和牧场至少需要十五年时间。撒丁岛地方政府已请求意中央政府尽快拨款用于补偿损失和灾后重建。有消息称，此次山火或由当地的一场车祸起火和强风天气有关，火灾原因仍在调查之中。

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