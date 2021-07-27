法国议会26日通过一项法案，内容包括要求医护工作者必须接种新冠疫苗，民众进入餐厅和搭乘航班、火车时必须出示健康证明。

法国政府发言人说，政府并非有意针对不愿接种新冠疫苗的医护工作者，只是为他们所照顾的易感染人群考虑。医护工作者包括医务人员和养老院看护人员。

法案另一项内容为：8月起，进入餐厅、酒吧、咖啡馆和搭乘航班、城际列车时必须出示健康证明，即新冠病毒检测阴性证明或已接种新冠疫苗证明。

这项法案还需获得法国宪法委员会通过，才能成为法律。一旦成为法律，上述两项规定将开始生效，持续至11月15日，届时议会将投票决定是否延续这些规定。

法国政府希望以这两项措施遏制国内第四波新冠疫情。法国7月初单日新增确诊病例大约4000例，近日单日新增确诊接近2.3万例。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙上周以法令形式规定，进入博物馆、电影院、公共游泳池、夜店及其他容纳50人以上的公共场所和大型活动现场时，必须出示健康证明。

马克龙26日在社交媒体写道，4000万法国人，即将近60%的法国人口已经接种至少一剂新冠疫苗。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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