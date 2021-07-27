美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇25日说，由于新冠疫苗接种放缓、变异病毒德尔塔毒株蔓延，美国处于新冠病例激增的“不必要困境”。

“我们正在往错误的方向走。”福奇接受美国有线电视新闻网一档节目采访时说。在他看来，美国半数人口仍未完全接种疫苗，这对美国而言“是个问题”。根据数据建模，如果无法提高疫苗接种率，美国面临的最坏情况将是单日新增病亡4000人。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学25日汇总的数据，美国累计新冠确诊病例超过3444万例，累计死亡病例逾61万例。

美国疾病控制和预防中心23日公布的每周疫情报告显示，全美近90%地区新冠确诊病例数攀升，新增确诊病例、住院病例、死亡病例等核心指标再次反弹。报告称，截至22日，全美35%的县正经历高水平的新冠病毒社区传播，疫苗接种率低的地区疫情反弹更为严重。

美国新冠疫苗接种速度4月达到高峰，随后明显放缓。疾控中心数据显示，超过1.63亿美国人已经完成疫苗接种，占总人口的49%。30个州至少一半居民尚未完成疫苗接种。

福奇说：“这（病例激增）主要是存在于未接种疫苗人群中的问题，这就是为什么我们恳求未接种疫苗人群接种。”

他说，政府公共卫生官员正在“积极考虑”是否建议已接种疫苗者戴口罩。在洛杉矶县等一些感染率激增地区，当地政府已要求民众在室内公共场所戴口罩，无论是否接种过疫苗。

按福奇的说法，卫生官员还在审查有关数据，以考虑是否建议打加强针，可能首先推荐一些身体脆弱人群，如器官移植病人和患有自身免疫疾病者接种第三针疫苗。

美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司8日发表联合声明，计划下月向美国和欧洲等地监管机构申请它们联合研发的新冠疫苗第三剂接种授权，理由是接种第三剂疫苗可大幅增强针对新冠病毒的抗体水平，包括正在全球蔓延的高传染性德尔塔毒株。

上述两家公司23日说，美国已经加购2亿剂辉瑞疫苗，以用于小儿接种和可能开展的加强注射。（刘曦）（新华社专特稿）

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