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“最猛”疫情来袭 韩全面收紧防控措施

2021年07月27日08:22 | 来源：新华网
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　　韩国政府宣布27日起上调首都圈以外地区新冠疫情防疫响应级别至次高级，以遏制疫情在暑假出游高峰期向全国蔓延。政府警告，如不及时收紧防疫措施，韩国这个夏天可能面临势头最凶猛的一波疫情。

　　韩国现行防疫响应级别分四级，从低到高分别对应疫情“持续得到控制”“在局部地区流行”“在城市群内流行”和“全国大流行”。

　　中央灾难安全对策本部25日说，首都圈外防疫响应措施将全面上调至第三级。新措施将从27日起生效，8月8日截止。

　　在第三级防疫响应措施下，私人聚会最多限4人，婚礼、葬礼等集体活动参加人数不得超过50人；咖啡厅、餐厅、练歌房等营业设施晚10时后不得营业；体育赛事需将室内、室外观众人数分别限制在可容纳数量的20%和30%；酒店等住宿设施订房量不得超过客房总数的四分之三。

　　数日前，韩国政府宣布延长首都圈的最高级防疫响应级别至8月8日，所涉区域包括首都首尔、邻近的京畿道和西部港口城市仁川。

　　随着暑期到来，出游增加，首都圈外地区疫情迅速蔓延。本月初，首都圈外新增确诊病例数仅占全国新增病例数的大约10%，这一比例26日已增至40.7%。

　　韩国总统文在寅对疫情在首都圈以外地区蔓延表示担忧。他25日主持中央灾难安全对策本部会议时说：“现阶段，最让人担忧的是病毒正向首都圈外扩散。因此，我们决定从周二起提高首都圈外防疫响应级别至第三级。”

　　这是文在寅首次主持中央灾难安全对策本部会议。此前，这一会议通常由国务总理或保健福祉部官员主持。按韩国媒体说法，这反映当下疫情严峻程度之高。

　　除收紧防控措施外，韩国政府还建议民众调整暑期出游安排，推迟至8月以后再出行。

　　韩国中央防疫对策本部26日通报，韩国过去24小时新增新冠确诊病例1318例，累计确诊病例数超过19万例。7月7日以来，韩国单日新增确诊病例均超过1000例。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、崔越)

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