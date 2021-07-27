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拜登：驻伊拉克美军今年年底将结束作战任务

2021年07月27日08:19 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿7月26日电（记者刘品然）美国总统拜登26日说，驻伊拉克美军将于今年年底结束作战任务，但会继续承担训练、协助伊政府军的职责。

　　拜登当天下午在白宫与到访的伊拉克总理卡迪米举行会晤。拜登在会晤开始前对媒体表示，美军将继续承担训练、协助伊政府军，以及应对极端组织“伊斯兰国”的职责，但驻伊美军今年年底将结束作战任务。

　　拜登说，美伊共同打击“伊斯兰国”对地区稳定至关重要，即便两国安全合作进入“新阶段”，双方反恐合作仍将继续。

　　根据美国国务院当天公布的美伊联合声明，双方决定两国安全关系将完全过渡为训练、建议、协助和情报共享，到今年12月31日伊拉克境内将不存在承担作战任务的美军。

　　另据美国媒体援引美方官员的话报道，双方的这一决定只是重新定义驻伊美军的职责，并不会导致驻伊美军人数显著减少。

　　美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量驻军。“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美军随后增兵伊拉克，但其权限仅限于打击“伊斯兰国”以及为伊政府军提供支持与培训。目前，驻伊美军约有2500人。

　　2020年1月，美军对伊拉克首都巴格达发动空袭，杀死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官穆汉迪斯等人。随后，伊拉克国民议会通过决议，要求结束外国军队在伊拉克的驻扎。

(责编：燕勐、崔越)

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