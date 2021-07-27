新华社天津7月26日电（记者潘洁、宋瑞）外交部副部长谢锋26日在天津与来华访问的美国常务副国务卿舍曼举行会谈。

谢锋说，中美关系目前陷入僵局，面临严重困难，根本原因在于美国一些人把中国当作“假想敌”，企图通过妖魔化中国，转移美民众对国内政治、经济、社会的不满，把美国内深层次结构性矛盾甩锅到中国身上。我们敦促美方改变这种极其错误的思维、极其危险的对华政策，停止干涉中国内政，停止攻击中国共产党和中国领导人，停止攻击中国特色社会主义制度，停止损害中国的核心利益，停止遏制打压中国的发展。

谢锋指出，美方的“竞争、合作、对抗”三分法就是遏制打压中国的“障眼法”。对抗遏制是本质，合作是权宜之计，竞争是话语陷阱。有求于中方时就要求合作，在自以为有优势的领域就脱钩断供、封锁制裁，为了遏制中国，冲突对抗也在所不惜。只想解决美方关切的问题，只想单方面受益，只想得到自己想要的结果。坏事做绝，还想好处占尽，天下哪有这样的道理？

谢锋表示，美方扬言要“从实力地位出发”与中国对话，实质就是居高临下、仗势压人。这一套在安克雷奇行不通，在天津更不可能得逞。对话就必须相互尊重、平等相待。美方声称要为中美关系设立“护栏”以防止和避免冲突，这样的行为规范必须由双方商定，必须遵循平等互利原则，必须以维护双方利益为导向，必须对双方都有约束力，而不能是美国单方面给中国设定行为边界。美方所谓维护“基于规则的国际秩序”，就是美等少数国家想把自己的“家法帮规”包装成国际规则，用来规锁打压别国，就是想耍赖，篡改规则，限制别人、谋利自己，就是想施行弱肉强食、以大欺小的“丛林法则”。美国凭什么以全球民主代言人自居，凭什么为全球民主定标准，凭什么对其他国家制裁施压？美国应该先反躬自省，认真解决自己的民主人权问题。

谢锋说，中国从来没有赌美国输，更没有所谓削弱美国、取代美国的“大战略”，有关说法纯粹是“阴谋论”，美国大可不必疑神疑鬼。中国从不想与美国为敌，从无意跟美国搞军备竞赛，从未组建针对美国的军事同盟，从不输出意识形态和发展模式，从未干涉美国内政。同时美国也不要赌中国输，更不要指望中国分裂崩溃、改旗易帜。百年实践充分证明，中国共产党是世界上最成功的政党，中国特色社会主义是最适合中国、最成功的发展道路。中国共产党是中国人民的大救星，一个和平稳定、发展繁荣的中国是世界的福星。

谢锋强调，中方坚决反对美方将新冠病毒溯源问题政治化，搞有罪推定和抹黑构陷。疫情是在全球多点暴发，必须多点调查。美国作为疫情扩散特别严重的国家，不应成为溯源盲区，应当带头接受调查，特别是要彻查德特里克堡生物实验室病毒泄漏、2019年7月威斯康星州大规模暴发电子烟肺炎以及美国200多个海外生物实验基地。美方更不得干扰科学调查，不能散布谣言，栽赃特定国家，胁迫世卫组织、专家学者和科研机构得出美方想得出的结果。

谢锋指出，一个中国原则是中美建交和中美关系的基石。如何处理台湾问题，中美三个联合公报白纸黑字有明确规定。美方一段时期来在台湾问题上违背承诺、立场倒退，是在玩火。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。只有反对和制止“台独”，台海才有和平。

谢锋表示，美方污蔑中国在新疆搞“种族灭绝”和“强迫劳动”完全是栽赃。过去40年，新疆维吾尔族人口翻番，寿命翻番，生活越来越富裕，受教育程度越来越高，世界上哪有这样的“种族灭绝”？一些民众经过职业教育培训，去除了极端化思想，掌握了知识技能并回归社会，创业致富，世界上哪有这样的“强迫劳动”？美国对印第安人犯下的罪行，才是种族灭绝和反人类罪。美方应当反省和纠正自己的原罪。

谢锋说，中方坚决反对美方在涉港问题上搞非法制裁。美方不愿正视香港已经回归中国的现实，还想把香港当成“独立”、“半独立”的政治实体，企图打造破坏、渗透、颠覆中国的“桥头堡”。美方唱衰香港、单边制裁的把戏不可能动摇香港大局，不可能动摇中方推进“一国两制”行稳致远的决心和信心。包括香港同胞在内的14亿中国人民不怕鬼，不信邪，过去没有，现在更不会惧怕任何外来压力。

谢锋指出，美方纠集少数国家捏造中国发动“恶意网络行动”，这完全是无中生有、“贼喊捉贼”。美国是全球互联网技术和力量最集中的国家，也是发动网络攻击最凶、网络窃密最多的国家。中国是主要受害者之一。美国才是当今世界的“黑客帝国”和“监听帝国”，美国所谓“清洁网络”一点也不清洁。美方应当立即停止针对中国和全世界的网络窃密和攻击，停止在网络安全问题上向中国泼脏水，停止不择手段打压中国企业。

谢锋还向美方提出两份清单，一份是要求美方纠正其错误对华政策和言行的清单共16项，另一份是中方关切的重点个案清单共10项。

谢锋表示，当今世界最需要团结合作、同舟共济。中国人民爱好和平，积极推动构建新型国际关系和人类命运共同体。美方应该改弦易辙，选择与中方相向而行，相互尊重，公平竞争，和平共处。一个健康稳定的中美关系不仅符合双方利益，也是国际社会的共同期盼。

双方还就气候变化、伊朗核、朝鲜半岛、缅甸、禁毒等各自和共同关心的议题深入交换了意见。谢锋阐明了中方立场，强调合作要以互信为基础，以互利为前提，要展现诚意，美方不能一方面打压遏制中国，另一方面又指望中方在热点问题上给予无条件合作。

舍曼就河南水灾向受灾民众表示慰问。舍曼赞赏中国经济增长和减贫取得的巨大成就，表示美方不寻求阻遏中国发展，重申恪守一个中国政策，不支持“台独”，强调美中作为安理会常任理事国，对维护世界和平与安全负有重大责任。

会谈持续了4个多小时。双方认为今天的会谈坦率、深入，愿继续保持这种开诚布公的沟通。

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