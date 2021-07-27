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尼日利亚西北部一高中28名遭绑架学生获释

2021年07月27日08:17 | 来源：新华社
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　　新华社拉各斯7月26日电（记者郭骏）尼日利亚警方26日证实，尼西北部卡杜纳州一所高中遭绑架的28名学生已经获释。

　　卡杜纳州警方发言人穆罕默德·贾里格26日在接受新华社记者电话采访时说，在多方努力下，该州奇昆区贝塞尔浸礼会高中28名学生被武装分子绑架近20天后于24日晚获释。他们在接受身体检查后已与家人团聚。

　　贾里格没有透露这些学生获释的具体情况。他说，警方22日曾救出该高中两名学生，目前尚不清楚仍被武装分子扣押的学生人数。

　　据当地媒体援引一个参与营救的组织负责人的话报道，目前武装分子仍扣押87名学生。

　　一伙不明身份的武装分子7月5日凌晨袭击了贝塞尔浸礼会高中，并将该校部分师生劫持到附近森林。尼日利亚军方和警方组成的联合小组随后对武装分子展开追捕，当天救出26名学生和一名教师。卡杜纳州州长纳西尔·鲁法伊26日表示，为配合军方打击武装分子的行动并确保学校安全，卡杜纳州所有学校临时停课。

　　近几个月来，尼日利亚连续发生武装袭击事件，其中包括多起针对学生的绑架事件，造成大量人员伤亡。

(责编：燕勐、崔越)

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