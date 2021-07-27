新华社贝鲁特7月26日电 专访：全力推动中黎两国各领域务实合作——访中国驻黎巴嫩大使钱敏坚

新华社记者刘宗亚

今年是中国和黎巴嫩建交50周年。中国新任驻黎巴嫩大使钱敏坚日前在贝鲁特接受新华社记者采访时表示，将同黎各界一道全力推动中黎两国各领域务实合作，把美好愿景转化为切实成果，为两国和两国人民带来更多福祉，为构建中阿命运共同体作出更大贡献。

钱敏坚表示，中黎两国1971年建交以来，双边关系平稳发展，友好情谊日益加深，各领域交流合作越来越密切。中方长期向黎巴嫩提供力所能及的人道和发展援助。近年来，黎巴嫩遭遇多重危机，经济面临严重困难，中国政府加强对黎多方面支持，通过双边和多边渠道向黎方提供多批赠款、物资和粮食援助。

他说，新冠疫情暴发以来，中方向黎方提供多批抗疫物资和疫苗援助，积极支援黎方应对疫情。“中方将继续同黎方保持密切沟通，根据黎方防疫需要提供力所能及的帮助。”

钱敏坚指出，近年来，中黎经贸合作总体保持稳定。两国政府与相关行业协会积极推动黎巴嫩特色产品出口中国，中国驻黎使馆一直协助黎工商界参加中国国际进口博览会、广交会、中阿博览会等，扩大黎特色产品在华知名度。经过多年努力，黎巴嫩橄榄油、葡萄酒、手工皂、巧克力等特色产品已逐渐为中国消费者所了解。

他表示，黎巴嫩是中国共建“一带一路”的天然伙伴。“一带一路”倡议得到黎各界积极响应。中方始终本着共商共建共享原则，与黎方共同推进“一带一路”项目合作，在对黎合作上从来不附带任何政治条件，并鼓励中国企业积极参与。

钱敏坚表示，为庆祝中黎建交50周年，中国驻黎使馆将举办一系列活动。“大使杯”黎巴嫩学生唱汉语歌曲比赛等近年来颇受当地青少年欢迎的中文赛事也将如期举行。

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