本报记者 林子涵

近期的总统遇刺事件，让内忧外患的海地再蒙阴影。《纽约时报》称，海地政界人士一直在争夺政府的掌控权，夺权过程也受到美国等外部势力的严重干扰。专家指出，海地长期经济衰退、政局不稳，此次袭击事件进一步暴露其社会乱象。未来，如果海地无法摆脱官员贪腐、党派纷争、暴力犯罪等顽疾，其前景依旧不会明朗。

局势动荡

莫伊兹总统遇刺身亡后，海地政界深陷权力纷争。据法新社消息，当地时间7月20日，海地临时总理约瑟夫移交权力，新总理由莫伊兹生前任命的总理——前政府部长亨利出任。

此前，约瑟夫曾宣布进入“国家戒严状态”，并表示由他接管政府。海地议会参议院随后任命参议院议长朗贝尔为临时总统，否认约瑟夫有权代行总统职权。

另据美联社报道，由于亨利还未宣誓就职，总统就遇刺身亡，约瑟夫质疑亨利担任总理的合法性，双方一度陷入对峙。

总统遇袭真相不明，也使局势复杂性上升。美国有线电视新闻网报道，哥伦比亚国家警察总局局长日前表示，海地一名前公职人员下令哥武装团伙进行刺杀行动。但海地方面认为，事件背后的“大鱼”另有其人。另据美国之音电台网站称，至少有7名被捕的哥籍嫌疑人曾接受美国军事或警察培训。

内外交困

南开大学教授、中国拉丁美洲史研究会副会长王萍接受本报采访表示，内外部因素叠加，酿成了海地的危机。

“内部因素方面，海地自建国以来就陷入独裁统治和政变的恶性循环中，党派纷争持续不断，官员贪污腐败成为常态，政府治理能力十分有限。”王萍说，“海地经济长期处于停滞甚至衰退状态，人口贫困率高企，社会贫富差距悬殊。这虽然是拉美国家的通病，但海地的情况尤其严重。社会分裂情况下，黑帮帮派斗争和民间暴力冲突猖獗。几次重大自然灾害和此次疫情的冲击，更使原本脆弱的治理体系雪上加霜。”

据世界银行统计，海地是全球最贫困的国家之一，60%的人口生活在贫困线以下。联合国开发计划署的人类发展指数显示，海地在189个国家中排名第170位。

王萍指出，海地1804年摆脱法国殖民统治，1915年起又遭到美国长达20年的军事占领，海地乱局背后始终存在外部势力干涉。“加勒比海地区与美国南部距离较近，尽管海地体量小、贫穷落后，但对美国而言，它依然具有地缘战略价值。无论是利用直接的军事战略还是间接的援助手段，对于近年来海地的内部事务，美国的干预都是一个不争的事实。”

据《纽约时报》报道，海地参议院议长朗贝尔表示，“海地已经成为外国外交官之间的‘棒球场’。美国外交官的压力是海地领导层改组的一个主要因素。”

前景不明

《华尔街日报》称，对亨利接任总理的海地新政府而言，目前最大的任务是在120天内举行总统选举。此外，带领海地重拾投资者信心、恢复国家安全、开展新冠疫苗接种工作，也是迫在眉睫的工作。

据美国之音电台网站报道，美国在刺杀事件后派遣了一个技术小组前往海地，评估当地安全需要。但英国《泰晤士报》网站刊文则指出，等待西方援助并不靠谱。2010年海地大地震，20多万人死亡，数十万人无家可归。西方承诺援助160亿美元，美国也表示“和海地站在一起”。但最终这些援助只有很小的一部分兑现，大部分援助款没有到位。

王萍表示，当前，海地局势复杂危险，前景难以预测。“从历史经验出发，拉美国家尤其是海地这样政局长期动荡的国家，未来可能会出现一位‘强人’主导政权。但由于外部势力持续干预，党派斗争、帮派冲突和民间暴力事件频仍，各种情况都可能发生。”

“如果不解决自身政治制度与经济结构的问题，官员贪腐等许多根深蒂固的问题继续长期存在，仅靠国际人道主义援助，动荡的局势不可能发生根本性的改变。”王萍说。

(责编：杨光宇、胡永秋)