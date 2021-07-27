本报记者 严 瑜

图为近日，在山东港口烟台港，吊机为货轮装载货物。

唐 克摄（人民视觉）

近日，中国国家统计局公布数据显示，初步核算，今年上半年中国国内生产总值（GDP）同比增长12.7%。经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

消息一出，美媒发表文章，引述美国企业的观点称，持续的经济增长让中国市场成为美企不应错过的机会。

留在中国是值得的

近日，中国国家统计局发布上半年国民经济运行情况。最新数据显示，上半年国内生产总值同比增长12.7%，其中二季度同比增长7.9%。

美国有线电视新闻网题为《这就是美国企业仍想留在中国的原因》一文指出，中国第二季度国内生产总值同比增长7.9%，与2020年新冠肺炎疫情暴发时相比保持了相当规模的增长。这一数据充分表明，对许多美国公司来说，留在中国是值得的。

文章还提到，美国企业十分看好在华业务。美国牛仔服饰集团李维斯7月的财报显示，该公司第二季度在中国的收入比2019年同期高出3%。李维斯首席执行官奇普·伯格称：“（中国市场）是我们最大的业绩增长机会之一。”百事可乐公司首席执行官拉蒙·拉瓜塔近日也赞扬了百事可乐在华业务的强劲复苏。他认为，对许多企业来说，考虑到庞大的消费群体和持续的经济增长速度，中国市场是一个不应错过的大好机会。

不同于美国政府频频对中美贸易强硬表态，绝大多数美国企业仍将中国视为巨大的发展机遇。

中国美国商会发布的2021年度《中国商务环境调查报告》显示，外资企业乐观看待在华发展前景。报告称，61%的受访企业将中国视为首选投资目的地，并对中国向外资企业进一步开放市场的前景充满信心，83%的受访企业表示没有考虑将生产或采购转移至中国以外的地区。

新冠肺炎疫情带给美国经济的严峻冲击更让美国企业意识到中国市场的重要性。“对美国而言，经济复苏的速度仍是一个悬而未决的问题。”美国有线电视新闻网刊文称，当前美国经济仍未恢复，6月美国国内商务旅行数量仅为两年前的40%，美国多家航空公司近期公布了又一轮季度亏损。对此，文章认为，“美国企业和其他跨国公司势必继续在中国开展业务”。

今年3月，波音公司首席执行官大卫·卡尔霍恩在参加美国商会航空业峰会时也曾喊话美国政府，呼吁将政治话题与中美贸易关系相区分。他表示，波音公司和美国都仍需要与全球最大贸易伙伴国做生意，波音无法承受被踢出中国市场的损失。

路透社在报道大卫·卡尔霍恩的表态时指出，截至2021年，中国已经超过美国，成为全球最大的单一国内出行市场，由此带来的是对客运飞机的巨量需求。目前，在世界两大客运飞机制造商波音公司和空客公司的全部客运飞机订单中，均有约1/5到1/4来自中国。

中国市场提供很大助力

“疫情发生之后，在全球主要经济体中，中国恢复最好、增速最快。同时，中国拥有完整的产业链，内需市场不断扩大。这对美国企业而言都是‘加分项’。”复旦大学美国研究中心副主任宋国友在接受本报记者采访时分析称，近年来，随着中国市场规模越来越大，许多美国企业不仅在中国生产，也在中国销售。在这些美国企业的全球销售市场中，中国市场是一个重要组成部分。在疫情冲击之下，中国经济率先反弹，中国市场迅速复苏，从生产和销售两端都给美国企业提供很大助力。

近期，各个国际组织纷纷提高中国经济增长预期。世界银行将中国今年经济增速预期从8.1%提高到8.5%。国际货币基金组织也预计，中国今年GDP增速为8.4%，较年初预期提升了0.3个百分点。

中国美国商会发布的《中国商务环境调查报告》指出，75%的受访企业对其未来两年在中国市场实现增长和中国经济复苏持乐观态度，57%的企业对其盈利潜力较为乐观，部分原因是中国在后疫情时代经济复苏速度相对迅速。此外，商会会员企业表示，可以看到中国在知识产权执法方面的改善，其报告的对知识产权泄露和数据安全风险方面的担忧较近几年有所减少。

“中国的政策延续性、基础设施完备性以及营商环境持续改善，都是美国企业所看重的。同时，中国坚定不移推进对外开放，也增加了对美国企业的吸引力。”中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员孙立鹏向本报记者指出，尽管美国一些政客意识形态挂帅，意图对中国搞科技“脱钩”，以此遏制中国创新的潜在经济增长率，但他们忽略了一个现实，即如果离开中国市场，美国许多科技企业会失去将技术转化为现实生产力的一块重要试验田。“中国经济在后疫情时代的多元发展，不仅给美国在华企业和美国国内的生产商、零售商提供了机遇，也给美国科技企业提升创新能力带来很大的帮助。”

“中国对我们来说是一个非常重要的市场，我们将继续在这个市场中努力。”世界硬盘行业巨头、美国企业西部数据首席执行官戴维·戈克勒日前在接受媒体采访时坦言，美国想与中国进行技术脱钩，这事说着容易做着难。他表示，世界上众多科技企业都希望借助巨大的全球市场回哺研发，不希望世界分裂成相互竞争的技术阵营。

“脱钩”将破坏美国经济

据美媒报道，美国财政部长耶伦近日表示，拜登政府仍在审查2020年初签署的中美第一阶段贸易协议，认为协议未能解决两国之间的基本问题。对此，中国外交部发言人重申，中美经贸关系的本质是互利共赢，打贸易战只会带来双输。

“美国政府的对华政策会给美国企业的正常营商环境带来负面影响，使其面临更大的不确定性和政治风险。不过，企业首先是从商业逻辑出发进行全球布局。可以看到，即便美国政府对美资企业采取种种限制，但美国企业在华投资的热情和动力依然非常强劲，总体规模也未出现显著下滑的趋势。”宋国友指出，中国的营商环境及开放力度、美国政府的政策干扰程度以及美国企业本身基于市场的权衡判断是影响美国企业对华投资的三个重要因素。而从中国经济复苏的稳定态势以及不断扩大的市场规模来看，中国对美国企业的吸引力仍在不断增强。

孙立鹏也认为，中美经贸联系非常紧密，仍有大量合作空间。“比如，全国碳排放权交易市场刚刚启动上线，这对在华发展的美国低碳企业是一个机遇。在应对气候变化领域，中美在碳排放权交易问题上存在合作可能；又如，对美国农业等传统行业来说，中国市场也是其应对疫情冲击下美国经济衰退的一个重要市场。”

“全球产业分工格局是长期形成的，即便美国政府出于政治目的，有意对其进行调整，但短期内很难产生颠覆性、破坏性的影响。”孙立鹏指出，疫情期间，尽管美国政府强调自给自足，但仍从中国大量进口防疫医疗物资。由此可见，尽管美国某些政客鼓吹对华“脱钩”，但仍有市场需求、企业意愿等诸多理性因素对其形成制约。

中国美国商会在5月发布的《美国企业在中国》白皮书中也表示，美国商会坚决反对任何中美完全“脱钩”的行为，认为“脱钩”会给两国投资和贸易带来巨大损失，没有人能成为赢家。“我们希望美国政府认识到会员企业的业务在中国取得成功有多么重要。从根本上讲，与世界第二大经济体完全‘脱钩’的想法将是破坏性的，本质上是对美国经济的破坏。”

(责编：杨光宇、胡永秋)