新华社华盛顿7月25日电 （记者谭晶晶）美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇25日表示，美国新冠确诊病例数正不断激增，尤其是未接种疫苗者当中的感染病例迅速增多，美国正沿着“错误方向”发展。

福奇在接受美国有线电视新闻网采访时表示，目前美国仍有约半数人口未完全接种疫苗，这对美国来说是个问题。近期美国新冠死亡病例大多来自未接种疫苗的群体。

福奇说，美国的新冠疫情实际上已成为未接种疫苗群体的疫情。“这就是为什么我们几乎是在恳求那些未接种疫苗者赶紧去接种。”

据美国有线电视新闻网报道，当前疫情模型数据显示，如果疫苗接种率不能提高，美国面临的最坏情况将是每日新增新冠死亡病例4000例。

福奇还表示，美国疾病控制和预防中心正权衡是否修改关于戴口罩的建议，即要求完全接种疫苗的群体在公众场合也要戴口罩。

近期美国新增新冠确诊病例、住院病例、死亡病例等核心指标严重反弹。美疾控中心公布的最新每周疫情报告显示，目前全美近90%地区的新冠确诊病例数都在攀升。

美疾控中心表示，近期疫情指标严重反弹与高传染性变异病毒——德尔塔毒株加速传播有很大关系。据介绍，目前美国所有新增新冠确诊病例都是由感染变异新冠病毒所致，其中德尔塔毒株占主导地位，估计其导致的感染病例占近期全美新增确诊病例的83.2%。

在德尔塔毒株加速传播的同时，近来美国新冠疫苗接种进度呈减缓之势。美疾控中心网站数据显示，截至25日，全美接种至少一剂新冠疫苗的人数约1.88亿，占总人口的56.8%；完成疫苗接种的人数约1.63亿，占总人口的49.1%。

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