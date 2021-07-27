图①：斐济总理府顾问约瑟夫·维拉姆。

图②：加拿大共产党前领袖米格尔·菲格罗亚。

图③：克罗地亚—中国友好协会主席安德烈·卡拉菲利波维奇。

图④：尼泊尔《红党报》主编施雷斯塔。

资料图片

斯里兰卡科伦坡港口城是共建“一带一路”重点合作项目。图为科伦坡港口城中央园林区。

新华社发

走过百年历程，中国共产党带领中国人民战胜各种风险挑战，不断创造发展奇迹，成功开辟了中国特色社会主义道路，不仅为实现中国人民的美好生活而不懈奋斗，也以自身的探索和实践，为解决全人类共同面对的问题而积极努力，不断为人类作出新的更大贡献

斐济总理府顾问约瑟夫·维拉姆

“使中国的面貌焕然一新”

本报记者 王 远 陈效卫

“上世纪80年代，还在读大学的我受邀到中国驻斐济大使馆做客，从此开始对中国和中国共产党产生兴趣，并通过各种方式了解中国的发展。”在接受本报记者采访时，斐济总理府顾问约瑟夫·维拉姆谈起自己与中国的渊源。

1999年至2005年，维拉姆的夫人在斐济一所设有中文课程的高中任教，当时来自中国的老师在这所高中教授汉语。维拉姆和夫人经常邀请他们到家中做客。深入的交流让维拉姆对中国的兴趣日益浓厚，他阅读了很多介绍中国历史、中国发展的书籍。“我曾读过有关中国近代史的书，深刻认识到，中国的发展成就是在中国共产党领导下实现的。我现在正准备写一本书，向更多人介绍中国共产党带领中国人民创造了富足幸福的生活。”维拉姆说。

2018年，维拉姆受邀作为“太平洋岛国记者考察团”成员赴中国广东省考察，亲身感受到中国的快速发展。广东的对外开放程度、科技创新能力、媒体行业发展都让他印象深刻。他表示，中国共产党是有着正确思想指导的大党，习近平新时代中国特色社会主义思想坚持理论与实践相结合，与时俱进推动中国发展，广东正是这一发展的生动缩影。“中国共产党带领中国人民坚定走中国特色社会主义道路，坚持人民当家作主，不断促进人的全面发展，推动实现全体人民共同富裕，使中国的面貌焕然一新。”维拉姆说。

今年是中国共产党成立100周年。维拉姆认为，中国共产党注重总结历史上的经验教训，善于从历史中汲取智慧，结合中国国情和国际形势，制定积极且充满活力的政策。

维拉姆表示，中国在国际交往中，始终按照国家不分大小一律平等的原则处理与各国关系，共享发展成果。去年底至今年初，斐济接连遭受两场热带气旋袭击，数万人无家可归。他回忆道，中国是首个提供紧急人道主义援助款的国家，帮助斐济开展抢险救灾和灾后重建。面对新冠肺炎疫情，中国同样伸出援手，向太平洋岛国捐赠口罩、防护服、病毒检测试剂等。中国成立“中国—太平洋岛国抗疫合作基金”，及时向包括斐济在内的太平洋岛国提供抗疫资金，同时举行视频会议，分享疫情防控方案和经验。

维拉姆注意到，近年来中国在推动国家间关系发展、维护国际秩序稳定、完善全球治理方面发挥了更加积极的作用，特别是“一带一路”倡议具有深远的历史意义和时代价值，为沿线国家和地区携手合作、共同发展提供了重要推动力。不久前，维拉姆在《斐济太阳报》发表系列专栏文章，积极评价太平洋岛国同中国在共建“一带一路”框架下各领域务实合作取得的丰硕成果，驳斥西方不实论调，受到太平洋岛国各界广泛关注。维拉姆表示，共建“一带一路”倡议与斐济发展目标高度契合。他举例说，在斐济首都苏瓦，一座老桥已坍塌6年，给当地民众和外国游客出行带来不便。正是基于“一带一路”框架下的合作，斐济获得了新建桥梁所需要的贷款，这个“老大难”问题由此得到解决。“中国企业积极参与斐济基础设施建设，帮助当地修建道路、桥梁和港口，带动了各领域发展。”

“共建‘一带一路’已成为太平洋岛国的‘减贫之路’和‘增长之路’”。维拉姆说，作为斐济政府部门政策顾问，他深知从共建“一带一路”到抗击新冠肺炎疫情，斐济国家和人民在与中国的合作中收获了实实在在的成果。维拉姆表示，以中国共产党百年华诞为契机，斐济将进一步加强与中国的交流合作，书写两国友好关系的新篇章。

加拿大共产党前领袖米格尔·菲格罗亚

“为了崇高的理想和目标而工作”

本报记者 李志伟

“中国共产党的一个优秀品质是一诺千金，以实际行动践行党对人民的庄严承诺。”加拿大和平大会主席、加拿大共产党前领袖米格尔·菲格罗亚对本报记者表示，在一些西方国家，政府擅长做出承诺，但不擅长兑现承诺。中国共产党把人民的利益作为工作的出发点，“这是中国人民对中国共产党如此有信心的重要原因”。

1987年，菲格罗亚作为加拿大共产党代表团成员第一次访问中国，后来他多次到访中国。过去30多年，他亲眼见证了中国发生翻天覆地的变化。“当时，北京大多数人的出行方式还是自行车，现在中国拥有全世界最发达的高速铁路网络，真是令人不可思议。”他说，中国的巨变不仅体现在道路、桥梁等基础设施方面，教育、科技领域也在蓬勃发展。

“英语中有一句谚语，‘布丁好不好，吃了才知道’。”菲格罗亚说，这说明判断事物的价值，一定要靠实证和结果。中国共产党带领中国人民进行革命、建设和改革的历史，充分证明其道路和方向的正确性。在中国共产党领导下，中国大力解放和发展生产力，保障和改善民生，取得了前所未有的伟大成就。菲格罗亚表示：“没有哪个国家能在如此短的时间内取得如此巨大的发展成就，这得益于中国共产党的领导。”

在菲格罗亚看来，中国共产党人牢记初心使命的奋斗精神是取得伟大成就的关键。“中国共产党拥有9500多万名党员。在与中国共产党员的接触中，他们的奉献精神和组织纪律给我留下了深刻印象。他们深知自己代表着党和国家，为了崇高的理想和目标而工作。”

菲格罗亚指出，中国在脱贫攻坚、提高人民生活水平等方面的成就充分证明了社会主义制度的优越性。“中国对世界减贫贡献率超过70%。这是越来越多人对中国经验产生浓厚兴趣的重要原因。”

菲格罗亚认为，中国抗击新冠疫情的表现“堪称奇迹”，充分展现了中国制度的独特优势。他说，面对突如其来的疫情，中国以极快的速度评估和制订了防控方案，各地第一时间启动重大突发公共卫生事件应急响应，严格高效落实各项防控措施，开展了广泛的社会动员，创造了10天左右建成两座方舱医院的“中国速度”。菲格罗亚注意到最近加拿大约克大学一名社会学教授对中国近2万名民众所做的民意调查，调查显示，绝大多数中国人对各级政府都充满信心，高达98%的受访者表示信任中央政府。他认为，由于人民对政府高度信任，也愿意严格遵守防疫规定，中国卓有成效地控制住疫情。

菲格罗亚最近重新阅读了去年9月习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上的讲话。他说，人类命运共同体理念从全人类的共同利益出发，倡导维护世界和平、促进共同发展，勾勒了人类发展的未来蓝图。“我们应该作为一个整体共同应对全球挑战，不应将他国的进步视为威胁，而应致力于合作共赢。一个国家的进步应该被视为人类整体进步的一部分。”

针对一些西方势力对中国的抹黑指责，菲格罗亚表示，一些西方国家媒体惯于歪曲事实，在国际上散播谎言。最近一些西方国家对中国新疆、香港等事务进行虚假指控，妄图以此阻挠中国的发展。

“在亚非拉等发展中国家，人们知道这些虚假指控与事实并不相符。”菲格罗亚说，不久前有一份针对53个国家民众进行的调查结果显示，多数人认为美国对他们构成了威胁，而非中国。“尽管某些国家处心积虑地抹黑中国，但中国在全球正赢得更多尊重，影响力不断增强。”

“中国共产党走过的百年历程是一段光荣的历史，中国人应该为此感到骄傲。”菲格罗亚说，“期待中国共产党带领中国人民在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，取得更大的发展。”

尼泊尔《红党报》主编施雷斯塔

“中国的政治制度十分高效”

本报记者 陈尚文

“我从学生时代起，就对中国共产党有所了解，听说过很多中国共产党领导中国人民革命和抗日的故事，感到这是一个了不起的政党。改革开放后，中国共产党又带领中国实现快速发展，作为中国的邻国，尼泊尔一直把中国视为自己的榜样。”尼泊尔《红党报》主编施雷斯塔在接受本报记者采访时如是说。

“后来，我有幸成为一名记者，有机会走访中国的一些地方。在与当地人的交流中，了解到他们通过勤劳奋斗改善生活条件的经历。他们摆脱贫困的故事尤其让我受到鼓舞和启发。”施雷斯塔表示：“在我看来，消除绝对贫困是中国共产党最为非凡的成就之一”，“在尼泊尔发展过程中，减贫依旧是一个巨大挑战。我认为，尼泊尔可以从中国成功的脱贫历程中借鉴经验”。

施雷斯塔曾到访过中国贵州、江苏、江西等省份。“我看到当地农村以合作社的模式扶贫减贫，这种做法很有成效。”施雷斯塔了解到，中国的很多农村以专业合作社为抓手，积极鼓励和引导贫困户采取土地流转、扶贫资金入股等形式加入合作社，然后通过发展特色产业、规模化生产、统一销售等，将经济收益按比例分配给贫困户。缺乏资金和自主发展能力的贫困农民获得了生计手段，逐步走上了脱贫增收的道路。“中国共产党员在脱贫攻坚中发挥了带头作用。”施雷斯塔说：“党员在扶贫一线向贫困人口提供职业和技术指导、帮助，这样有组织的扶贫方式令人印象深刻。”

施雷斯塔说，中国实现快速发展、取得脱贫攻坚战全面胜利的背后，有无数中国共产党员为之努力奉献，他们很多人长期扎根基层，以实干精神，为人民谋福利，汇聚起推动国家向前发展的不竭动力。

“中国共产党立足中国实际，与时俱进，深化改革。事实证明，中国的政治制度十分高效，特别是中国能够为国家发展制定中长期规划，确保了政策的一贯性和稳定性。”施雷斯塔表示。

“中国对维护世界和平与稳定所作的贡献值得称赞。中国一贯主张相互尊重、不干涉别国内政的原则，并在与其他国家的交往中坚定奉行这些原则，做到言出必行。”施雷斯塔认为，近年来，中国提出共建“一带一路”倡议，倡导建立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行等，通过加强基础设施建设、促进区域经济一体化，为沿线国家和地区的人民带来了福祉。对尼泊尔而言，中国发展带来了越来越多的机遇。

中国有效应对新冠肺炎疫情，施雷斯塔对此深有感触。尼泊尔多家主流媒体纷纷发文，详细介绍了中国的抗疫举措——推出严格的疫情防控措施；广大医务人员逆行出征，提供及时有效的医疗诊治；短时间建成雷神山医院、火神山医院等。“中国在自身依然处于应对疫情的关键时刻，仍向他国提供支持，这充分体现了大国的责任和担当。中国积极援助尼泊尔抗击疫情，此前在尼泊尔地震和灾后重建过程中也提供了坚定支持，展现了中国与尼泊尔守望相助的良好情谊。”

“中国共产党走过百年历史，之所以能够带领中国人民有效应对风险挑战，不断创造发展奇迹，是因为始终坚持以人民为中心，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。”施雷斯塔对中国的发展前景充满信心。

克中友好协会主席安德烈·卡拉菲利波维奇

“中国共产党的领导是中国成功发展的关键”

本报记者 叶 琦

每每谈起与中国的故事，今年已经78岁高龄的克罗地亚—中国友好协会主席安德烈·卡拉菲利波维奇都会讲起自己6岁时作为少先队员代表为到访南斯拉夫的中国代表团献花的经历。1974年，卡拉菲利波维奇第一次访问中国，自此他的大半辈子与中国紧紧联系在一起。

“只要条件允许，每年我都坚持去中国走一走，特别是最近十几年来，在中国共产党的领导下，中国一步一个脚印，发生了翻天覆地的变化，国际影响力显著增强。”卡拉菲利波维奇感叹道。

卡拉菲利波维奇曾被派到中国做记者，也曾在南斯拉夫驻华使馆工作。他还记得上世纪70年代的北京机场“比较小”，城市里的高楼屈指可数；如今的北京，除了现代便捷的首都国际机场，作为超大型国际航空综合交通枢纽的大兴国际机场也已经投入使用。“中国在几十年的时间里，走过了很多西方国家上百年甚至几百年的发展进程。”

“中国经济社会快速发展，人民生活安定富足，无论是经济发展水平还是基础设施建设，中国都取得举世瞩目成就，在国际事务中也发挥着愈加重要的作用。”卡拉菲利波维奇表示，“事实充分证明，中国共产党的领导是中国成功发展的关键。对于中国这样一个人口大国，走中国特色社会主义道路带来了国家发展所需要的效率和动力。”在与各行各业的中国共产党员打交道的过程中，卡拉菲利波维奇发现，党员们与人民一起拼搏奋斗，推动中国不断向前发展。

卡拉菲利波维奇一直致力于推动深化克中两国友谊，积极创造机会让更多克罗地亚民众了解中国和中国人民。他创办的《人民外交之声》杂志，经常大篇幅介绍关于中国和中国共产党的故事。“中国共产党的发展历程发人深省、给人启迪，这些振奋人心的历史和故事应该被更多人所了解。”

今年，卡拉菲利波维奇的新书《克罗地亚—中国》（第二册）计划在克罗地亚出版。“书里不仅有我个人与中国结缘的细节和感悟，还记录了多年来克中友好交往的历史渊源和精彩故事。”卡拉菲利波维奇的《克罗地亚—中国》（第一册）于2007年出版。“当时这本书在克罗地亚大获成功，很多读者告诉我，他们通过该书对中国和中国人民有了更加深入的了解。”

“中国共产党成立100周年，无论对于中国还是世界来说，都是一件大事。”卡拉菲利波维奇坚信，在中国共产党的领导下，中国必将蒸蒸日上、蓬勃发展，不断创造出新的更大成就。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)