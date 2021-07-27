本报驻墨西哥记者 刘旭霞

海地遇刺总统莫伊兹的葬礼近日在其家乡海地角举行。多家媒体报道称，现场的抗议民众和警方爆发了激烈冲突。

莫伊兹2017年2月就任海地总统，任期5年。海地国内反对派对莫伊兹的总统任期一直存在异议，认为他的任期已经结束。今年以来，要求莫伊兹下台的抗议活动在海地频繁发生。7月7日，莫伊兹在家中被一群武装分子袭击并杀害。海地警方8日称，一个由28人组成的武装团伙涉嫌参与刺杀行动，包括两名海地裔美国人和26名哥伦比亚人。

海地是西半球最贫穷国家之一，经济以农业为主，严重依赖外援。近年来，海地国内政局持续动荡，党派纷争错综复杂，滥权腐败屡禁不止，贫困和暴力犯罪等社会问题严重。统计显示，2020年海地国内生产总值萎缩约3.8%，贫困率达到60%左右。近40%的海地人口、大约460万民众每天的基本食物得不到保障。联合国为帮助海地摆脱危机，已投入巨大资源，仅各种支助组织的投入费用就已超过80亿美元，但未取得应有的成效。

分析人士认为，总统遇刺之后，充满变数的政局将加剧海地人道主义危机。联合国儿童基金会9日发表声明说，海地总统遇袭身亡后的暴力加剧和不稳定因素，可能给该机构在海地的人道主义援助带来严峻挑战，并危及他们为当地最脆弱儿童和家庭提供的救援。

在7月20日举行的海地新政府就职仪式上，新任总理阿里埃尔·亨利表示，新政府首要任务之一是恢复社会秩序，确保国家安全，为组织总统和议会选举创造条件。

当地媒体分析认为，总统遇袭还暴露出海地长期以来在司法系统、法律、安全等多方面漏洞，犯罪集团很可能会利用混乱局势扩大活动范围，目前最重要和最紧迫的事情就是稳定局势。海地需要联合国的支持，但同时必须走上独立解决自身问题，实现自主发展的道路。

（本报墨西哥城7月26日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)