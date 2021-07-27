据新华社墨西哥城7月24日电 （记者朱雨博）墨西哥总统洛佩斯24日呼吁拉美国家建立类似欧盟的全新地区合作和争议调停机制。

拉美和加勒比国家共同体（简称“拉共体”）第二十一次外长会议当天在墨西哥首都墨西哥城召开。洛佩斯在会议开始前发表讲话说，长期以来，美洲一体化一直是难以实现的理想，主要原因之一就是“美国在美洲大陆的主导地位”。美国在拉丁美洲独立战争后，从未停止对拉美独立国家“公开或秘密形式的干涉”。

洛佩斯对日前再次受到美国制裁的古巴声援说，古巴在60多年里毫不退缩地抵抗美国压迫，是保护国家主权的典范。

洛佩斯在发言中呼吁拉美国家团结起来与美国对话，反对干涉、制裁、排他主义和封锁，建立类似欧盟的全新美洲国家合作机制以代替现存的美洲国家组织，并批评该组织已沦为部分国家获取政治利益的工具。他说，新机制应考虑所有拉美和加勒比国家的利益，推动地区经济及政治合作，在出现地区争端时能被冲突各方接受承担调停工作。

此次拉共体外长会议聚焦美洲一体化、拉美国家抗疫、抗灾及航天合作等议题，拉共体成员国均派出外长或代表参会。今年9月还将在墨西哥举行拉共体国家领导人会议。

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 17 版）

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