本报驻德国记者 花 放

德国联邦统计局日前公布的最新数据显示：截至2020年9月30日，德国就业人口约为3820万人，其中约103.9万人是退休后再就业人员。其中，年满70周岁仍在工作的有近60万人，75周岁以上的就业人口达22万人，还有7.2万人年满80周岁仍在坚持工作。

德国的法定退休年龄已从65岁逐步调整到现在的67岁。统计发现，2019年，德国65岁及以上老人中有8%仍在工作，约为10年前的两倍。德新社分析认为，出现这一现象主要有两方面原因。

一方面，德国面临较大劳动力缺口，特别是专业劳动力缺口。仅在手工业领域，2020年德国就面临7.7万专业劳动力短缺。德国政府经济顾问委员会前主席贝尔特·吕鲁普表示，专业劳动力短缺将成为德国后疫情时期经济增长的首要障碍。退休人员作为熟练的专业人士，在劳动力市场受到青睐。

另一方面，由于生活水平改善和健康状况良好，不少老人退休后仍希望进一步在职场展现人生价值。德国联邦人口研究院发布的报告指出，谈及退休后继续工作的原因，97%的老人表示，是为了享受工作带来的快乐；94%的老人表示，是为了与他人保持联系；90%的老人认为，继续工作有助于保持健康……“增加收入”“享受被需要的感觉”“希望能一直接受挑战”等成为不少退休后再就业老人继续工作的原因。

对于大多数退休老人而言，继续工作可以增加一笔额外收入；但也有少数老人退休后只有继续工作才能解决生计问题。在德国65岁及以上的就业人员中，自由职业者所占比例达37%。由于自由职业者无法领取法定养老保险金，继续工作或寻求家人帮助就成为他们保障老年生活质量的重要途径。

自今年1月1日起，德国正式实行基本养老金政策。凡是缴纳养老保险满35年、抚养或照顾孩子年限符合规定的低收入者，每月可获得最多404.86欧元的养老金补贴。此举被认为是德国养老制度改革的一座里程碑，能够为更广泛的老年群体提供基本生活保障。此外，关于将退休年龄延迟到68岁至70岁的设想目前正在讨论中。

（本报柏林7月26日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)