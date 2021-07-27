本报驻墨西哥记者 刘旭霞

在墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉街头，一辆辆崭新的天然气公交车穿梭而过，引人注目。不久前，来自中国的166台金龙天然气公交车通过当地交通部门质量检测，分批投入运营。这是墨西哥继2019年订购170台该型号客车后再次引入。

据介绍，本次引进的金龙公交车包括3种车型，车厢内设置了盲道，车顶增加警示行人的设备，车辆还装配了自行车架。考虑到疫情防控要求，车内还配备消杀系统。车辆搭载着中国公司自主研发的智能网联系统，可实时掌握车辆行驶状态、司机驾驶行为、乘坐情况等。

“‘中国制造’很人性化。”墨西哥瑞维尔公交公司司机调度负责人迪兰·卡里略对记者表示，客车在瓜达拉哈拉运营后，受到当地民众和公交驾驶员的一致好评。驾驶员里卡多·托雷斯说：“相较于之前的公交车，这款客车车厢更宽敞，驾驶起来更加舒适和安全。”

近年来，墨西哥政府积极利用当地天然气资源优势，鼓励公交公司将传统车辆更换为天然气车辆，打造绿色公共交通体系。根据当地政府的环保要求，结合瓜达拉哈拉海拔高、路况差、沙尘多等特点，金龙客车进行了优化升级，例如采用符合欧Ⅴ排放标准的天然气发动机，采用加强型滤芯并提高发动机进气口高度，还采用盘式刹车，利用空气悬架改善减震效果。

“金龙公交车投入运营，提升了当地民众的出行体验和交通部门的公共服务质量。”墨西哥客车经销商塞尔希·阿尔西纳告诉记者，中国客车品质和服务契合当地生态环保需求，智能网联系统能有效提高公交系统运营管理水平，助力墨西哥绿色交通提质升级。

（本报墨西哥城7月26日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)