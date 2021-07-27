本报记者 刘玲玲 马 菲 闫韫明 龚 鸣

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文化创意产业不仅承载历史文化底蕴，也彰显现代城市魅力。数据显示，文化创意产业每年为世界创造2.25万亿美元收入，在全球范围内提供近3000万个就业机会。从动漫、音乐到媒体娱乐等，文化创意产业已成为世界许多地方的重要支柱性产业，为城市经济发展增添了活力。

联合国教科文组织与世界银行日前发布《城市、文化和创造力》行动框架，提供了法国昂古莱姆、韩国首尔、刚果（布）布拉柴维尔等城市在文化创意产业方面的发展经验，鼓励各国将文化创意产业融入城市恢复和发展计划，利用自身文化创造力，达到更好的经济社会效果。

法国昂古莱姆——

动漫产业打造城市名片

从巴黎乘火车南下，两个多小时可抵达昂古莱姆。一下火车，人们便被车站内外妙趣横生的动漫元素深深吸引：候车区摆放着侦探犬雕塑，台阶上印着蓝精灵与格格巫，墙壁上是法国家喻户晓的动漫形象阿斯泰利克斯，火车站门前一座方尖碑上刻满了动漫经典台词……昂古莱姆因一年一度的国际漫画节而闻名于世，也依靠动漫产业带动了城市发展。

昂古莱姆自1974年开始举办国际漫画节，每年吸引近20万世界各地的动漫迷。昂古莱姆城市旅游局助理主任让·西费特介绍说：“昂古莱姆将创意和文化产业置于城市发展计划核心，推动以动漫文化为基础的创意经济，形成了以学校和企业为主的文创生态系统，‘国际动漫之都’这张城市名片正衍生出更多经济效益和文化价值。”

马格里斯影像中心是昂古莱姆影像产业发展的集中地，汇聚了100多家专业公司、200多名漫画作者、30多个动漫工作室以及12所专业学校，成为法国领先的动漫影视基地。西费特说：“经过20多年的发展，马格里斯影像中心如今活力满满，在漫画、动画电影、视频游戏、虚拟现实和工业领域形成了影响力。”

漫步这座小城，人们不时能遇见色彩缤纷的漫画元素。凭借国际漫画节的声誉，拥有4万多名居民的昂古莱姆在旅游业方面也开拓了新市场。城市专门设计了一条漫画墙旅行线路，集中展现市内20多面彩绘墙上的漫画故事。集博物馆、图书馆、展览空间于一体的国际动漫城成为不可错过的旅游景点。西费特介绍，2023年昂古莱姆将建成一个以漫画为主题的游乐园，预计每年能接待游客50万人次，创造数百个工作岗位。

昂古莱姆专门成立了“第九艺术”基金会，开展动漫教育，支持研究和创新。为适应数字革命带来的变化，昂古莱姆市及所在地区委员会已新增投资，用于扩建影像中心、新建文化配套设施、增加虚拟现实和数字图像相关培训课程。西费特说：“数字科技将加速动漫和其他产业的融合，我们正在探索‘动漫+科技’发展模式，为城市经济发展创造新机遇。”

韩国首尔——

数字文创实现有机融合

在韩国首尔市麻浦区上岩洞，数字媒体城是网红打卡地。这里曾是一片垃圾填埋场，如今成为占地约57万平方米的数字媒体娱乐中心。走进其中，人们立刻能感受到高科技与文化创意相融合的浓厚氛围。在数码阁，人们可以参观IT企业的新产品和技术，亲身体验和探究技术原理；在电影博物馆，100余年的电影发展历史引人遐思；韩国知名电视台和娱乐公司还在此设立了星光大道、电视节目体验区、录影棚等各类娱乐体验空间，观众可现场观看节目录制……

流行音乐、电影、电视剧、游戏等打造了韩国的文化产业品牌，政府将文化和创意产业视为新的经济增长点，希望借助其推动经济增长模式从以制造业为中心向多元化经济转型。仅在首尔市就聚集了3.4万余家文化创意公司，约占全国的1/3，创造了超过34万个工作岗位。

随着数字技术发展，首尔市政府推行了一系列措施以进一步扶持创意产业发展，融合最新信息技术与文化创意资本，拓宽经济增长和城市发展空间。建设数字媒体城、打造面向未来的数字媒体娱乐集群社区，就是其中的一项重要举措。数字媒体城自2015年建成以来，汇集了韩国广播、游戏、电影、动漫、娱乐、音乐和网上教育等文化产业。截至2019年底，共吸引550余家公司入驻，入驻率达到94.2%。数字媒体城还成为相关行业的技能培训基地，可为创业者提供行业最新技术、营销和人才培养等方面的专业培训。

韩国政府通过设立专项基金支持创意产业发展，利用信贷优惠、税费减免补贴及奖励等经济手段，支持中小创意企业发展。比如对于入驻数字媒体城的企业，首尔市政府会给予相关技术支持、税收减免等优惠措施。政府还成立首尔城市再生支援中心，支持当地创意项目，吸引大量年轻的创业者和艺术家。2017年至2019年，该中心共支持71个项目，目前已有30多家小微企业和艺术家工作室入驻其中。

刚果（布）布拉柴维尔——

音乐产业凝聚发展梦想

夜幕降临时，街边酒吧露台上，布拉柴维尔市民三三两两聚在一起，和着管弦乐队现场演奏的乐曲尽情舞动……

每隔两年，由刚果（布）政府主办的泛非音乐节吸引来自10余国的约3000名音乐人参加，让首都布拉柴维尔成为非洲音乐人的聚焦点。布拉柴维尔每年还举办“布拉柴之焰”艺术节、国际爵士音乐节等活动。目前有250个音乐团体、2500多位音乐家和舞蹈艺术家活跃在这座城市，国际音乐委员会区域分支机构——非洲音乐委员会总部也设在这里。“整个非洲一直随着刚果（布）的节奏起舞。”联合国教科文组织如此评价。

音乐根植于布拉柴维尔的文化传统，也是其重要的收入来源。刚果（布）政府发布的数据显示，音乐产业每年为布拉柴维尔市创收约38亿中非法郎（1元人民币约合86中非法郎），其中大部分来自举办大型音乐节。

刚果（布）政府为布拉柴维尔音乐产业发展提供了支持。2012年起，布拉柴维尔推出以音乐为主的文化产业发展政策。2013年，布拉柴维尔作为音乐城市入选联合国教科文组织“创意城市网络”。以此为契机，当地政府发起了一项名为“音乐、地方发展与社会融合”的计划，出台了包括基础设施建设、教育培训、资金支持等在内的一系列政策。例如，修建音乐博物馆、剧场剧院等，加大音乐培训和传播领域投入，为艺术家和文化经营者提供减税等政策支持，资助本国艺术家参与国际音乐节，设立刚果伦巴旅游线路等。音乐产业在刺激本地经济、促进文化旅游、提升城市形象等方面产生了一举多得的效果。

自2014年起，布拉柴维尔还提供一处配有全套乐器、排练室和工作人员的场所，帮助弱势群体实现音乐梦想。一个由三位视障艺术家组成的音乐团体在此驻留创作，并发表多个专辑，极大鼓舞了音乐爱好者。疫情防控期间，许多布拉柴维尔音乐人创作歌曲，呼吁民众团结一致应对疫情。正如刚果（布）裔法国作家阿兰·马班库说：“音乐塑造我们的身份，讲述我们的故事，承载我们的希望。它让我们走到一起。”

（本报巴黎、首尔、约翰内斯堡、北京7月26日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)