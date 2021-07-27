人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

中韩双方将交接第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸

2021年07月27日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京7月26日电  （记者李龙伊）为做好第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接工作，退役军人事务部褒扬纪念司（国际合作司）副司长李敬先率中方有关部门人员与韩国国防部国防政策局局长金相缜为团长的韩方代表团26日进行了磋商，双方达成一致意见并签署了会谈纪要。

　　根据双方磋商达成的共识，双方将于今年9月1日在韩国举行装殓仪式，9月2日举行交接仪式，韩方向中方移交新一批在韩中国人民志愿军烈士遗骸及遗物。

　　中韩双方遵循人道主义原则，本着友好协商、务实合作的精神，从2014年至2020年已连续7次成功交接716位在韩中国人民志愿军烈士遗骸。今年是按照中韩双方达成的共识实施的第八次交接。

　　会谈中，中韩双方均表示将积极合作，共同妥善做好第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接工作。同时，双方表示将进一步深化两国在联合搜寻、发掘、鉴定在韩中国人民志愿军烈士遗骸领域的交流与合作。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月27日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部