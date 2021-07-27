本报北京7月26日电 （记者李龙伊）为做好第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接工作，退役军人事务部褒扬纪念司（国际合作司）副司长李敬先率中方有关部门人员与韩国国防部国防政策局局长金相缜为团长的韩方代表团26日进行了磋商，双方达成一致意见并签署了会谈纪要。

根据双方磋商达成的共识，双方将于今年9月1日在韩国举行装殓仪式，9月2日举行交接仪式，韩方向中方移交新一批在韩中国人民志愿军烈士遗骸及遗物。

中韩双方遵循人道主义原则，本着友好协商、务实合作的精神，从2014年至2020年已连续7次成功交接716位在韩中国人民志愿军烈士遗骸。今年是按照中韩双方达成的共识实施的第八次交接。

会谈中，中韩双方均表示将积极合作，共同妥善做好第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接工作。同时，双方表示将进一步深化两国在联合搜寻、发掘、鉴定在韩中国人民志愿军烈士遗骸领域的交流与合作。

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 03 版）

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