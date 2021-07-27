本报北京7月26日电 （记者谢亚宏）外交部发言人赵立坚26日表示，一段时间以来，国际社会批评美方将新冠病毒溯源问题政治化，要求调查德特里克堡生物实验室的理性声音不断增多。美方应该尽快拿出透明、负责的态度，邀请世界卫生组织专家赴美、调查德特里克堡生物实验室，还世界一个真相。

近期，多国媒体和专家纷纷发声，批评美国将溯源问题政治化，表示应当对美国、对德特里克堡生物实验室进行溯源调查。对此，赵立坚在例行记者会上回答有关提问时表示，美方一些人执意借溯源搞政治操弄，妄图为自身抗疫不力转移视线、“甩锅”推责，其险恶用心早已被世人戳穿。

“美国是世界上感染新冠肺炎人数最多的国家，美国早期感染病例的时间线还在提前，美国德特里克堡和‘电子烟疾病’之间的谜团仍未解开。”赵立坚说，“如果要查实验室，世卫组织应赴德特里克堡调查。”

最新统计显示，呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室的中国网民联署签名已超过1300万。然而，美方迄未作出积极回应。据报道，联署服务器还一度遭到多个美国IP地址的网络攻击。对此，赵立坚表示，在这一问题上，美方欠中国网民两个交代。

其一，关于德特里克堡生物实验室存在的各种疑点，美方应该给出一个负责任的交代。

“面对千万中国网民的正义呼声，美方为何还在装聋作哑？美方为何一而再、再而三地遮遮掩掩，迟迟不敢回应德特里克堡的问题？美方不是声称透明吗？你们的透明度在哪里？”赵立坚说。

其二，关于联署服务器遭到来自美国的网络攻击，美方应该给出一个负责任的交代。

赵立坚说，就在上周，美方还纠集个别盟友，在网络安全问题上对中国进行无端攻击抹黑。这次联署服务器遭受攻击事件，再次暴露了美方在网络安全上的虚伪双标，验明了美国作为全球头号“黑客帝国”的真身。

“如果美方真的‘捍卫’网络安全、‘支持’言论自由，就应该反躬自省，与各国一道共同维护网络安全，而非一面纵容其国内黑客网络攻击行径，一面向别国泼脏水。”他说。

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 03 版）

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