人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇——

美国新冠肺炎病例数持续激增 处于“错误方向”

2021年07月27日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社华盛顿7月25日电  （记者谭晶晶）美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇25日表示，美国新冠肺炎确诊病例数正不断激增，尤其是未接种疫苗者当中的感染病例迅速增多，美国正沿着“错误方向”发展。

　　福奇在接受美国有线电视新闻网采访时表示，目前美国仍有约半数人口未完全接种疫苗，这对美国来说是个问题。近期美国新冠肺炎死亡病例大多来自未接种疫苗的群体。

　　福奇说，美国的新冠肺炎疫情实际上已成为未接种疫苗群体的疫情。“这就是为什么我们几乎是在恳求那些未接种疫苗者赶紧去接种。”

　　据美国有线电视新闻网报道，当前疫情模型数据显示，如果疫苗接种率不能提高，美国面临的最坏情况将是每日新增新冠肺炎死亡病例4000例。

　　福奇还表示，美国疾病控制和预防中心正权衡是否修改关于戴口罩的建议，即要求完全接种疫苗的群体在公众场合也要戴口罩。

　　近期美国新增新冠肺炎确诊病例、住院病例、死亡病例等核心指标严重反弹。美疾控中心公布的最新每周疫情报告显示，目前全美近90%地区的确诊病例数都在攀升。

　　美疾控中心表示，近期疫情指标严重反弹与高传染性变异病毒——德尔塔毒株加速传播有很大关系。据介绍，目前美国所有新增确诊病例都是由感染变异新冠病毒所致，其中德尔塔毒株占主导地位，估计其导致的感染病例占近期全美新增确诊病例的83.2%。

　　在德尔塔毒株加速传播的同时，近来美国新冠疫苗接种进度呈减缓之势。美疾控中心网站数据显示，截至25日，全美接种至少一剂新冠疫苗的人数约1.88亿，占总人口的56.8%；完成疫苗接种的人数约1.63亿，占总人口的49.1%。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月27日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部