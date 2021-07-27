本报记者 王骁波

“《习近平谈治国理政》是深刻理解当代中国发展逻辑的一扇大门，从中我们能够感受到以习近平同志为核心的中共中央高超的政治智慧和务实的工作作风。”多米尼加人民力量党国际关系书记马努埃尔·皮查多日前在接受本报记者视频专访时表示，通过多次到中国各地访问，他对中国共产党带领中国人民取得各方面发展成就深感敬佩，相信加快构建新发展格局将让中国保持高质量发展。

2013年12月，皮查多首次率多米尼加多党派议员组成的代表团访问中国。“拉美国家渴望了解中国，希望从这个发展中大国的成功实践中，找寻发展秘诀和合作机遇。”几年间，皮查多到过北京、上海、广州、深圳等大城市，也去过一些小村镇。他表示，无论在哪里，自己都感受到中国发展的欣欣向荣，惊叹于“规模宏大的基础设施，宽阔的公路穿山越谷，飞驰的高铁四通八达”。2018年，皮查多参观了刚投入使用的港珠澳大桥。回想起那一眼望不到头的“卧波长龙”，他不禁感慨：这样气势磅礴的基建设施，展现了中国速度和中国力量。

在皮查多看来，中国取得巨大发展成就的一个重要原因，就是始终坚持把创新作为引领发展的第一动力。“我2013年访华时，中国国际专利申请量位列世界第三；2019年，我再次访华时，中国国际专利申请量已稳居世界第一。由跟跑变领跑，中国创新成就令世界瞩目。”

皮查多曾任拉美政党常设大会主席。他和很多拉美国家的同事都认为：“在中国，我们真切感受到，科技创新为可持续发展带来强大动能。在科技创新的推动下，中国的未来更加光明。”

“中国共产党带领中国人民开创了一条成功的社会主义发展道路，并且乐意把经验和机遇与世界其他政党分享。”皮查多提到，他曾在福建宁德参观扶贫开发主题展示馆，并考察福安市下岐村。在下岐村，当地中共党员干部热情介绍了发展现代渔业、乡村旅游等产业，走可持续绿色发展道路的成功经验，令皮查多颇为受益。他还应邀参加了两届中拉政党论坛，并于2017年参加首届“一带一路”国际合作高峰论坛“增进民心相通”分论坛。“论坛为拉美政党了解中国共产党和中国提供了绝佳的机会。中方无私分享减贫经验和可持续发展方案，促进了共同发展。”

2014年，中方宣布了一系列加强中拉人员往来交流的计划。多米尼加仅2018年就有625名学员赴华参训，培训内容涵盖治国理政、社会保障、网络安全、环境治理等多领域。

“不少赴华参训的多米尼加年轻人表示，在培训中，中方工作人员不仅传授新能源、现代农业等领域的科技知识，还手把手传授技术工艺。这正是我们所需要的。”皮查多说，多米尼加各地发展不均衡，特别是中小城镇，基础设施建设滞后和人才技术培训缺乏。赴华培训和交流机制让许多多米尼加年轻人掌握了新理念、新技术、新技能，这无疑将为多米尼加乃至中美洲地区的发展增添动力，为构建拉中命运共同体发挥重要推动作用。

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)