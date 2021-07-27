新华社天津7月26日电（记者潘洁、宋瑞）国务委员兼外长王毅26日在天津会见美国常务副国务卿舍曼时，就如何有效管控分歧，防止中美关系失控提出三点要求，明确三条底线：

第一，美国不得挑战、诋毁甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。中国的道路和制度是历史的选择，也是人民的选择，事关14亿中国人民的长远福祉，事关中华民族的前途命运，是中方必须坚守的核心利益。

第二，美国不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程。中国人民当然也有过上更美好生活的权利，中国也有实现现代化的权利，现代化不是美国的专权，这涉及人类的基本良知和国际公义。中方敦促美方尽快取消对华实施的所有单边制裁、高额关税、长臂管辖以及科技封锁。

第三，美国不得侵犯中国国家主权，更不能破坏中国领土完整。涉疆、涉藏、涉港等问题从来不是什么人权、民主问题，而是反“疆独”、反“藏独”、反“港独”的大是大非问题，任何国家都不会允许国家主权安全受到损害。至于台湾问题，更是重中之重。两岸虽尚未统一，但大陆和台湾同属一个中国、台湾是中国领土一部分这一基本事实从来没有改变，也不会改变。如果“台独”胆敢挑衅，中国有权利采取任何需要的手段予以制止。我们奉劝美方在台湾问题上务必恪守承诺，务必慎重行事。

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