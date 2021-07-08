新华社北京7月8日电 开放科学数据平台Zenodo7日发布一篇由20余名来自美国、英国、澳大利亚等国科学家联合署名的预印本论文指出，目前无证据表明新冠病毒起源自实验室，也无证据表明任何早期新冠病例与武汉病毒研究所有任何联系。

这篇综述性论文署名作者包括澳大利亚悉尼大学玛丽·巴希尔传染病和生物安全研究所的爱德华·霍尔姆斯、美国犹他大学人类遗传系的斯蒂芬·戈德斯坦、加拿大萨斯喀彻温大学疫苗和传染病组织的安杰拉·拉斯穆森、英国医学理事会格拉斯哥大学病毒研究中心的戴维·罗伯逊等。

论文回顾了大量已发表的新冠病毒溯源研究并得出结论认为，像大多数可感染人的病毒一样，关于新冠病毒起源的最直接解释是源自动物。该病毒已知的流行病学史，与先前和动物市场相关、因人类暴露导致的冠状病毒疫情暴发相似。

论文说，目前没有证据表明新冠病毒起源自实验室，没有证据表明任何早期新冠病例与武汉病毒研究所有任何联系，也没有证据表明大流行前武汉病毒研究所拥有或正在研究新冠病毒的“前身”。病毒起源于实验室的怀疑来自一个巧合：一个有研究冠状病毒的大型实验室的城市最早报告了病例。

作者最后强调，“我们认为，有大量科学证据支持新冠病毒的动物起源”。尽管新冠病毒来自实验室偶然事故的可能性不能被完全排除，然而相较于野生动物贸易中经常发生的人与动物大量频繁接触，实验室来源这一路径是极不可能的。应当通过合作与认真协作的研究来全面调查新冠病毒的动物起源，否则未来面对由同样的人类活动引发的大流行，世界将依然脆弱。

(责编：袁勃、牛镛)