新华社北京7月8日电（记者沐铁城、马卓言）当前，全球新冠疫情形势依然严峻，全球疫苗接种不平衡问题十分突出。推动抗疫国际合作，中国始终坚定秉持疫苗全球公共产品的“第一属性”。

目前，中国已尽己所能向国际社会供应了4.8亿余剂疫苗，向近100个国家提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗，成为世界上对外提供疫苗最多的国家。

全球主要国家疫苗接种正有序推进，而我国接种量已超13亿剂次，尽显“中国速度”。

为促进广大发展中国家用得上、用得起疫苗，中国以实际行动推进全球疫苗公平合理分配。在第73届世界卫生大会上，中国庄严承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。

对许多发展中国家来说，中国疫苗是其获得的第一批疫苗，堪称“及时雨”。赤道几内亚总统奥比昂表示，中国疫苗为当地焦灼的抗疫战场带来希望的甘霖。津巴布韦总统姆南加古瓦表示，中国捐赠的疫苗犹如隧道尽头的光芒。

中国的努力，赢得国际社会广泛热烈欢迎。当中国疫苗抵达贝尔格莱德时，塞尔维亚总统武契奇亲自前往机场迎接，将这批疫苗视为塞中两国“伟大友谊的证明”。

中国疫苗在国际社会取得良好声誉，安全性、有效性得到广泛认可，目前已有超过100个国家批准使用中国疫苗。世卫组织已将国药集团、科兴公司的疫苗纳入紧急使用清单。

一些国家元首和政府高官带头接种中国疫苗，为中国疫苗投下信任票。其中印度尼西亚总统佐科、土耳其总统埃尔多安等国领导人通过电视直播本人接种；菲律宾总统杜特尔特接种后表示“感觉不错”。

中国坚定呼吁要摒弃“疫苗民族主义”，重申解决好疫苗产能和分配问题，增强发展中国家的可及性和可负担性。中国加入世卫组织主导的新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX），承诺首批提供1000万剂次疫苗。明确用于发展中国家急需，不久前第一批疫苗已正式下线，后续还将就长期供货同世卫方面积极协商。

我国在新冠疫苗研发、生产、使用等方面均在积极开展国际合作。研发方面，部分疫苗研发单位已经与阿联酋、巴西等20余个国家的相关机构合作开展Ⅲ期临床试验。生产方面，部分企业生产的原液已运往巴西、印度尼西亚等国，并启动境外分包装工作。

肆虐全球的新冠疫情昭示我们，人类命运紧密相连。为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献，践行“将尽己所能对外提供更多疫苗”的庄严承诺，中国是这么说的，也是这么做的。

随着中国疫苗的安全性、有效性得到充分证明，中国将继续以实际行动推进全球疫苗公平合理分配，助力全球团结抗疫。

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