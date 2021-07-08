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世卫组织驻埃及代表赞赏中埃合作生产首批新冠疫苗

2021年07月08日21:23 | 来源：新华社
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新华社开罗7月8日电（记者吴丹妮 马哈茂德·富利）世界卫生组织驻埃及代表纳伊玛·加西尔7日发表声明说，中国与埃及成功合作生产首批新冠疫苗，世界卫生组织对此表示赞赏。

加西尔表示，两国疫苗合作是国际合作和全球专业技术流动的成功典范，有助于实现联合国可持续发展的相关目标，即获得优质的基本卫生保健服务以及获得安全、有效、优质和负担得起的基本药物和疫苗。

加西尔说，中埃合作生产疫苗不仅可以加速推进埃及本土的疫苗接种计划，也将进一步推动非洲地区的抗疫进程。

4月21日，中国科兴公司与埃及VACSERA公司签署在埃及生产科兴新冠疫苗的协议。5月21日，埃及从中国采购的新一批国药疫苗和首批科兴疫苗原液运抵开罗，埃及由此成为非洲大陆第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家。

7月5日，埃及总理马德布利、卫生部长哈拉·扎耶德等埃方官员以及中国驻埃及大使廖力强共同走访了埃及本地疫苗生产企业。马德布利当天宣布，埃及已完成首批中国科兴疫苗的生产，埃方对中国帮助埃及进行疫苗本地化生产表示感谢。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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