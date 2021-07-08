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日本宣布东京都第四次进入紧急状态

2021年07月08日20:46 | 来源：新华社
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　　新华社东京7月8日电（记者华义）日本首相菅义伟8日晚宣布，东京都将再次进入紧急状态，实施期限从7月12日至8月22日。这将是东京都因新冠疫情第四次进入紧急状态。

　　菅义伟8日晚举行记者会说，首都圈新冠疫情再次升级，尤其是德尔塔变异毒株感染病例近期增多，为防止疫情进一步扩散，不得不再次宣布东京都进入紧急状态。此外，日本政府还决定，冲绳县原定实施至7月11日的紧急状态也将延长至8月22日。

　　东京都、大阪府等地6月21日解除上一轮紧急状态，转为实施防疫力度低一些的“蔓延防止等重点措施”。

　　日本紧急状态相对“宽松”，只要求提供酒类的餐饮店停业，不提供酒类的餐饮店缩短营业时间；大型商超周末停业、平时缩短营业时间；博物馆、电影院等缩短营业时间；民众尽量避免外出，企业尽量采取居家办公等。

　　据日本广播协会电视台统计，截至8日18时30分（北京时间17时30分），日本当日新增新冠确诊病例2246例，累计确诊813821例；新增死亡病例17例，累计死亡14920例。另据日本厚生劳动省统计，截至7月6日日本共接种5264万剂新冠疫苗。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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