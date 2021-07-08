人民网北京7月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持8日记者会。记者会实录如下：

新华社记者：当地媒体报道，近日塞内加尔总统萨勒出席了迪亚姆尼亚久工业园二期项目奠基仪式，感谢中方对工业园给予资金和技术支持。中方对此有何评论？

汪文斌：首先，我们对塞内加尔迪亚姆尼亚久工业园二期项目奠基表示热烈祝贺！迪亚姆尼亚久工业园建设是塞内加尔国家发展战略“振兴塞内加尔计划”的旗舰项目，也是中非合作“筑巢引凤”、促进可持续发展理念的最新成果。

工业园一期由塞内加尔政府融资、中方企业承建，包括中国企业在内的多家企业已经入驻。项目二期由中方提供融资，双方克服新冠肺炎疫情影响，完成前期工作，现在已经奠基，计划2023年建成。目前已有医药、电器、纺织等多领域20多家生产企业表达入驻意愿。正如萨勒总统所说，工业园建成后将对改善塞内加尔经济结构、实现进口替代发挥积极作用，预计2023年前将为塞方创造2.3万个就业岗位。联合国工发组织驻塞代表高度赞赏该项目为促进塞工业化发展所作贡献。

迪亚姆尼亚久工业园建设是当前中非人民合力应对新冠肺炎疫情、推动经济复苏发展的又一个缩影，也是双方团结合作、自强不息精神的又一体现。中方愿继续同包括塞内加尔在内的非洲和发展中国家携手努力，推动更多实实在在的合作成果落地，造福双方人民。

路透社记者：在过去24小时，泰国和印度尼西亚的新冠肺炎死亡人数创历史新高，缅甸和越南的感染人数激增。中国外交部是否对此感到担忧？是否计划调整与东南亚国家现有的边境管制措施？

汪文斌：我们注意到相关报道。当前，全球疫情仍在蔓延。中方会继续根据全球疫情形势发展，本着对本国和外国公民生命安全和身体健康负责任的态度，以科学、专业的精神统筹确定疫情防控措施。同时，中方愿在确保防疫安全的前提下，积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。

总台央视记者：我们看到在昨天的国务院新闻办公室举办的新闻发布会上宣布了大熊猫野外种群数量达到1800多只、受威胁程度等级由濒危降为易危的消息。发言人对此有何评论？

汪文斌：这无疑是一个好消息。我们高兴地看到，近年来，中国“环保故事”精彩纷呈。野生大熊猫、藏羚羊、麋鹿等珍稀濒危物种生存状况得以改善，荒漠猫、棕颈犀鸟等神秘动物的身影再次出现。东北虎进村，亚洲象北迁，鲸鱼又现大鹏湾。在当今的中国，“绿水青山就是金山银山”这一理念早已深入人心，“尊重自然、顺应自然、保护自然”正成为各级政府和广大民众自觉的行为规范。

生态环境关系各国人民的福祉，生态保护离不开国际合作。作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中国坚定践行多边主义，努力推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。以“低碳转型 绿色发展—共同构建人与自然生命共同体”为主题的2021年生态文明贵阳国际论坛即将于本月举行。中方还将于10月承办联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。我们愿继续同各方一道，不断加强生态保护和环境治理国际合作，共同保护我们赖以生存的地球家园。

深圳卫视记者：据报道，俄罗斯财政部已完成俄罗斯主权财富基金国家福利基金的资产结构调整，人民币比例从15%提高到30.4%。中方对此有何评论？

汪文斌：我们对俄方提升主权财富基金国家福利基金中的人民币资产占比表示欢迎。这体现了俄方对中国经济发展和中俄合作前景的信心。我们将继续同俄方深化互利合作，在国际和地区事务中坚定相互支持，维护好两国共同利益。

法新社记者：英国议员呼吁政府针对中国在新疆侵犯少数民族权益采取更强硬的行动，提议抵制北京冬奥会并出台棉花贸易禁令，你对此有何评论？

汪文斌：昨天我回答过相关问题。我愿再次重申，中方坚决反对将体育运动政治化，反对借所谓人权问题干涉别国内政。一些人出于政治动机，试图干扰、阻碍、破坏北京冬奥会的筹办和举办。这种做法受到包括许多国家政府、奥委会和国际奥委会在内的国际社会各界的明确反对，绝不会得逞。

香港中评社记者：近日，澳大利亚官员称，关于澳阻挠中国向巴新提供疫苗援助的指控是不正确的。中方对此有何评论？

汪文斌：澳大利亚如何阻挠、破坏中国同太平洋岛国的疫苗合作，媒体有详细、深入的报道。澳方与其否认，不如公开声明，欢迎中国同太平洋岛国开展疫苗合作，愿同中方一道帮助太平洋岛国抗击疫情、保障岛国人民健康。

总台央广记者：美国国务院日前公布年度人口贩运报告，称中国等17个国家未达到制止人口贩运的最低标准，存在“普遍的强迫劳动的政策或模式”。中方对此有何评论？

汪文斌：美方年复一年罔顾事实、老调重弹，炮制此类充满虚假信息的“报告”，无端攻击抹黑中国，将“谎言外交”进行到底，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

美方的报告长达600多页，仅用不到半页轻描淡写地陈述美国自身的问题，这充分体现了美方一贯的“对己宽、对人严”的双重标准。我们还是来看一看美方自身在强迫劳动和人口贩运问题上的真实写照：

美国是强迫劳动、债务奴役、非自愿奴役受害者的来源国、中转国和目的地国。过去5年，美国所有50个州和华盛顿哥伦比亚特区都报告了强迫劳动和人口贩运的案件。每年从境外贩运至全美从事强迫劳动的人口多达10万人，其中一半被贩运到“血汗工厂”或遭受家庭奴役。仅2019年，美国联邦调查局报告人口贩运案件1883起，比2018年多出500多起。根据美国一些学术机构的统计，美国至少有50万人遭受现代奴役并被强迫劳动。受害者既有本国公民，也有来自世界上几乎每一个地区的外国公民，甚至包括妇女、儿童和残疾人等弱势群体。

英国《卫报》网站2017年6月29日报道，美国各地的监狱和羁押场所管理混乱。贩运人口者经常将被关押的女性偷运出来，通过毒品控制、野蛮殴打等方式强迫她们进行性交易，使她们陷入犯罪和被剥削的无尽循环中。根据美国司法部网站2018年7月11日和11月8日披露的信息，美国联邦前囚犯押送官员金德利在任职期间曾多次性侵女囚，导致被害人身心受到严重伤害。

美国政府残酷对待寻求庇护者。美国有线电视新闻网2020年9月30日报道，2020财年共有21人在美国移民拘留所中死亡，是2019财年死亡人数的2倍多，创下了2005年以来死亡人数最高纪录。《洛杉矶时报》网站2020年10月30日报道，大量移民儿童长期被羁押。数据显示，近几年被美国政府拘留的266000名移民儿童中，有25000多人被拘留超过100天，近1000人在难民收容所中度过了一年多时间，多人被拘留超过5年。根据多家美国媒体报道，数十名来自拉美和加勒比国家的女性移民向美国佐治亚州法院提起集体诉讼，指控美国移民和海关执法局拘留中心的医生在没有征得她们同意的情况下，为她们进行了不必要的妇科手术，甚至强行摘除子宫，对其身心健康造成严重损害。英国《卫报》网站2020年10月22日报道，美国移民官员对来美寻求庇护的喀麦隆公民实施威胁，迫使他们在驱逐令上签字，拒绝签字者遭受锁喉、殴打、喷胡椒水等暴力，被戴上手铐强行在驱逐令上按下指纹，从而失去了获得移民听证的权利遭驱逐出境。

美国政府在疫情期间继续强制遣返移民。根据美国移民及海关执法局的统计数据，截至2021年1月14日，美国移民拘留机构中共有8848人确诊感染新冠肺炎。《洛杉矶时报》网站2020年11月18日报道，2020年3月以来，美国政府不顾疫情传播风险，将至少8800名无人陪伴的非法移民儿童强制驱逐出境。联合国儿童基金会称，被美国强制遣返的墨西哥和中美洲的移民儿童正面临危险和歧视。

美方还在报告中对中方大肆抹黑污蔑，这完全与事实相悖。中国政府高度重视打击贩运人口工作，并在这方面取得了显著成绩。中国政府认真落实《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书》，分别于2007年、2013年和今年发布和实施了《中国反对拐卖妇女儿童行动计划（2008-2012年）》《中国反对拐卖人口行动计划（2013-2020年）》和《中国反对拐卖人口行动计划（2021-2030年）》。中国成立了由35个部门组成的国务院反拐部际联席会议制度，完善以政府为主导、社会各界力量广泛参与的工作机制，为预防和打击贩运人口、救助和保护受害者提供了坚实的体制保障。在中国，盗抢儿童案件每年仅发案20起左右，且基本实现快侦快破。

美方没有资格充当“人权判官”，美方应该做的是切实反省并纠正自身犯下的强迫劳动、人口贩运等人权罪行，停止对别国进行污蔑抹黑，停止打着人权幌子干涉别国内政。

法新社记者：关于阿富汗的问题，随着塔利班大举进攻政府军，阿富汗国内形势正在迅速变化。中方是否担心塔利班重新掌权？是否定期同塔利班接触？中方是否会以支持塔利班作为交换要求其切断与维吾尔族人的联系？

汪文斌：当前，阿富汗局势正处在极为重要的关头，再次面临着战与和、乱与治的严峻挑战。美国虽已基本完成从阿撤军，但其助阿维稳防乱、和平重建的责任仍在。作为阿富汗问题的始作俑者，美方应当以负责任方式确保阿局势平稳过渡，不能甩锅卸责，一走了之，要力避因撤生乱、因撤生战。

中方始终认为，政治谈判是解决阿富汗问题的唯一正确途径。我们呼吁阿和谈各方以国家和人民利益为重，保持阿人内部谈判势头，尽快明确实现和解的路线图和时间表，推动阿富汗塔利班以温和方式回归政治主流，共同打造广泛包容的未来政治架构，为阿实现持久和平奠定基础。

中方愿继续同地区国家和国际社会一道，为推动阿人内部谈判与阿和平重建做出积极努力。

(责编：徐祥丽、刘慧)