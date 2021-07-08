人民网约翰内斯堡7月8日电 （记者 王磊）当地时间7月7日，南非警察部宣布南非前总统祖马已于7日深夜在最后期限前向警方投案，将被交给惩教机构。此前，南非宪法法院于7月3日宣布将于7月12日召开公开听证会，听取祖马要求撤销对其相关判决的申请。

据悉，祖马曾多次拒绝负责调查国家买办以及贪腐案件的委员会的传唤。今年2月，南非宪法法院要求祖马出庭作证，但遭到拒绝。6月29日，宪法法院裁定祖马藐视法庭罪成立，被判入狱15个月，他也成为南非结束种族隔离制度以来，首位被判监禁的前总统。

大批祖马支持者在判决生效前的最后一刻聚集在其家门口，表示将用鲜血和生命阻止警方的逮捕行动。祖马表示自己没有任何犯罪行为，并呼吁支持者以和平方式抗议南非政府对自己的判决。

法院要求祖马5天之内前往警察局投案，若他拒绝，则将会在3天内遭到逮捕。宪法法院宣判后，祖马律师以祖马已年过80、疫情等原因申请暂缓执行。南非警察部部长塞勒表示，如果没有收到宪法法院暂缓逮捕通知，警方将在7月7日24时前逮捕祖马。在7日最后期限前，祖马主动向警方投案。

祖马曾于2009年、2014年连续两次当选南非总统。2016年，最高法院曾认定他利用公共资金升级私人住宅，藐视宪法。与此同时，反腐监督机构指控他允许印度古普塔家族对当时的政府施加不正当影响。2018年2月，时任南非总统祖马宣布辞职，时任副总统拉马福萨成为总统。目前，祖马因涉嫌收受贿赂、洗钱等多项罪名接受调查。

南非执政党非国大8日就祖马投案发表声明，表示非国大始终秉持宪法至上、法治和司法独立的立场。

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