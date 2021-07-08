人民网北京7月8日电 （记者朱玥颖 刘慧）近日，“纪念新中国恢复联合国合法席位50周年”蓝厅论坛在外交部举行。联合国等国际组织代表、部分国家驻华使节、中外专家学者围绕“中国—联合国：相聚再回首，合作再出发”主题进行深入研讨。

纪念新中国恢复联合国合法席位50周年蓝厅论坛现场。记者 刘慧摄

国务委员兼外长王毅在发表主旨演讲时强调，作为世界上最大的发展中国家和安理会常任理事国，中国始终秉持《联合国宪章》宗旨和原则，大力弘扬多边主义精神和理念，为实现联合国理想、促进联合国发展壮大和人类发展进步作出了不懈努力和重大贡献。

中华人民共和国恢复联合国合法席位亲历者施燕华表示，发展中国家力量日益强大，将为世界和平与发展作出更大贡献，联合国平台也将发挥更大作用。

“50年来，中国取得了前所未有的发展成就，这些成就属于中国政府和中国人民，也是对全球发展的贡献。”联合国粮农组织驻华代表文康农表示，联合国见证了中国在国际舞台上作出越来越大的贡献。未来在更多领域，我们非常期待能够继续加强与中国的合作。

“中国对全球发展以及联合国维和事业作出了巨大贡献，在联合国维和行动的所有出兵国中，中国是组建维和待命部队数量最多、分队种类最齐全的国家。”俄罗斯驻华大使杰尼索夫表示，联合国应与时俱进，进一步发挥其作为重要多边主义平台的作用，为各成员国谋福利。

纪念新中国恢复联合国合法席位50周年蓝厅论坛现场。记者 刘慧摄

中国国际法学会会长黄进表示，50年来，中国始终坚定捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，坚决维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，为维护世界和平与发展、推动建立更加公正合理的全球治理体系作出了重要贡献。

站在新的历史起点上，中国将继续全力参与联合国事务，全力捍卫联合国的地位，全力促进《联合国宪章》的宗旨和原则，高举真正的多边主义旗帜，同世界各国一道，为促进全人类和平与发展砥砺前行，不懈奋斗。

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