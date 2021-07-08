人民网曼谷7月8日电 （记者孙广勇）7月8日，由中国建筑集团有限公司（简称中建）承建的泰国素万纳普机场发展项目收到业主竣工验收，标志着素万纳普机场新候机楼的建设阶段完美收官。

新候机楼与老候机楼遥遥相望，矗立在素万纳普这个黄金大地上。新候机楼如“凤凰涅槃”，经过建设者们精心打造，在汗水与泪水中“重生”，承载着泰国人民的梦想。

新候机楼建设初期，泰国正处于旅游业蓬勃发展的最好时期。泰国交通部部长萨撒扬表示，2019年泰国航空业共运送旅客1.65亿人次，但全国机场可容纳客流量仅为1.5亿人次，机场扩充建设亟待解决。中建临危授命，在各种限制条件下交出了令业主、监理满意的答卷：5个月完成土建结构封顶，3个月完成钢结构封顶，金属屋面、外幕墙、内装修、机场工艺、特种机电设备等所有施工工期均比业主要求工期大幅提前。

时任泰国机场公司副总裁兼项目建设总指挥阿内在与中国驻泰国大使馆临时代办杨欣现场会晤时表示：机场项目经济社会效益是明显的，中建在施工进度、技术质量控制、安全管理等方面都做得很出色。

然而2020年突如其来的疫情席卷全球，机场的建设也由如火如荼的冲刺变向攻守兼备的防疫。为了保证正常施工，项目部采取了多项严格防控措施，如编制防控疫情紧急预案、建立所有员工疫情防控电子健康跟踪档案、不同区域分开施工、错峰就餐等。泰国疫情最严重时期，现场有1000多人施工，无一人感染，项目也从未停工。“在确保项目人员安全的情况下，项目施工作业如期进行。尽管项目工期紧、任务量大，中泰员工齐心协力，有序开展工作，保证了工程准时、高效、高质量完工。”中建八局海外业务部副总经理兼机场项目总经理申明华表示。

2021年4月，泰国暴发新一轮疫情，确诊病例每天高达几千例，医院床位紧张。7月6日，泰国交通部长萨撒扬表示，因为目前有大批新冠患者仍在等待床位，尤其是曼谷地区的患者，因此卫生部与交通部协商，借用交通部管辖地区作为方舱医院。

随后，萨撒扬同卫生部工作人员考察素万纳普新机场。经过卫生部实地调查，素万那普机场新候机楼S1卫星厅比较适合用作方舱医院，计划使用10万平米的空间，首阶段可容纳5000张床位。

萨撒扬表示，素万那普机场新候机楼S1卫星厅共有4层，占地逾21.6万平米，目前该厅已完成建设，并安装有空调系统，自来水也可正常使用，改建为方舱医院可接收患者比目前最大的有5000多床位的国际会展中心方舱医院多出3倍。

根据泰国卫生部规划，预计8月份素万纳普机场新候机楼方舱医院将正式开放使用，其中的2层用作医务人员工作区并设ICU病房，3层和4层主要接收中、轻症患者。

(责编：崔译戈、刘慧)