易凡

距离2022年北京冬奥会开幕还有不到八个月的时间，正当各项筹备工作全力冲刺、各国运动健儿摩拳擦掌之际，个别西方国家却冒天下之大不韪，以所谓中国存在“人权问题”，抛出抵制北京冬奥的狂言谬论。

打“人权牌”向来是美西方国家的惯用伎俩，他们无视自身斑斑劣迹，却对他国横加指责的套路早已被世人看破。奥林匹克运动无辜躺枪，成为某些人手中的政治工具，这种卑劣行径注定失败。

政治操弄奥林匹克运动不得人心、失道寡助。此次呼吁抵制北京冬奥的急先锋美国众议长佩洛西，早在2008年北京奥运会前就有过类似言论。而那时，北京以一份“无与伦比”的成绩单和一场全球共襄的体育盛会证明了中国的办赛能力，彰显了全世界民心所向。13年过去了，如今中国的综合国力蒸蒸日上，国际朋友圈越来越大。佩洛西、特鲁多之流仍抱残守缺，以莫须有的“人权”问题给中国扣帽子，政治操弄奥林匹克运动，这终将只是一时逆流。因此，我们看到抵制冬奥的言论应者寥寥，包括美国盟友在内的多国政府、国际奥委会，甚至是美国奥委会等都明确反对。用所谓的“人权”问题干涉奥运，既是把奥林匹克运动卷入地缘政治和意识形态斗争的漩涡，更是对国际人权事业的扭曲和破坏，势必不得人心。

政治操弄奥林匹克运动违背奥林匹克精神。团结、友谊、和平的奥林匹克精神是属于全人类的共同财富。而编造政治谎言抵制奥运，却只能带来“分裂、敌意、对抗”，与上述精神背道而驰。国际奥委会主席巴赫曾说过，以政治借口抵制奥林匹克以及运动会主办方的论调，是“缺乏敬意的最露骨表现”。“抵制”违反了奥运会的政治中立原则，到头来受损的只有奥林匹克事业和各国运动员的利益。《奥林匹克宪章》写到：“每一个人都应享有从事体育运动的可能性，而不受任何形式的歧视。”在赛场上奋勇拼搏、创造佳绩、为国争光是每一位运动员的梦想，短暂而宝贵的运动生涯又岂容干扰和阻断。各国应当为奥运健儿提供追求“更高、更快、更强”的舞台，而绝不能让他们因别有用心的政治操弄而抱憾终身。

政治操弄奥林匹克运动无助于世界走出疫情阴霾。世纪疫情使全球处于进入新千年以来最困难的时刻。我们亟需借助奥林匹克运动这笔宝贵的财富，彰显团结、重振发展。因此，我们要充分释放一年之内连办两场奥运的红利，让奥运成为经济发展的强心针、人员往来的弥合剂和文明互鉴的助推器。近期，众多驻华使节纷纷赴北京冬奥场馆参观，对赛事筹备工作赞不绝口，对冬奥成功举办充满信心，更对这场体育人文盛宴热切期待。全世界已被疫情阴霾笼罩了太久，我们要做的是让奥林匹克运动给全球带来阳光和希望，而不是因政治操弄而黯然失色。

随着2022北京冬奥日益临近，抹黑中国、抵制冬奥的言论或仍将时不时在耳边鼓噪。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。中国将始终秉持“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念，全力做好各项筹办工作，为全世界的冰雪爱好者和各国民众献上一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

(责编：崔译戈、常红)