新华社布鲁塞尔7月7日电（记者李骥志）欧盟委员会7日发布夏季经济预测报告说，由于新冠疫情防控效果较好、疫苗接种加快，欧盟和欧元区经济今年复苏将更强劲。

欧委会负责经济事务的委员保罗·真蒂洛尼当天在新闻发布会上说，根据最新预估，欧盟和欧元区今年经济增幅均将达到4.8%，明年均为4.5%，欧盟和欧元区实际国内生产总值将在今年年底前恢复到疫情前水平。

这组数据比5月发布的春季预测更乐观，在春季预测中，欧盟经济今年将增长4.2%，明年将增长4.4%。真蒂洛尼表示，上调经济预测是因为一季度经济好于预期、有效的防疫措施和加速推进的疫苗接种使得欧盟成员国得以逐步放开经济活动，欧盟内部旅游将逐步恢复。此外，贸易伙伴经济向好，以及欧盟恢复基金的使用，都有助于欧盟经济增长。

报告还显示，欧盟通胀率今年将达2.2%，明年将达1.6%，也高于此前预测。真蒂洛尼说，能源价格激增和生产瓶颈推高了通胀率，随着经济恢复以及供求趋于平衡，情况将会好转。

报告认为，欧盟经济增长仍面临不确定性，最大的风险是新冠变异病毒的传播。

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